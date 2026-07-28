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Полиция Сочи изъяла 450 литров нелегального алкоголя в туристический сезон

Россия » Юг » Краснодар

Полицейские Сочи изъяли более 450 литров нелегального алкоголя в разгар туристического сезона. Сотрудники УВД города провели рейды по кафе и магазинам, чтобы пресечь торговлю спиртным без документов.

проверка чачи на рынке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
проверка чачи на рынке

Больше всего нарушений нашли в Лазаревском районе. На улице Лазарева и в переулке Рыбацком изъяли 240 литров алкоголя — это больше половины всего объема, найденного за один рейд. В Хосте спиртное продавали прямо из-под прилавка в овощном магазине, а в Центральном районе нагрянули с проверкой в нестационарный торговый объект. В Адлере торговля шла без необходимых сопроводительных документов.

Район Особенности нарушений
Лазаревский Изъяли 240 литров (две точки)
Хоста Продажа из-под прилавка в овощном магазине
Центральный Нарушения в нестационарном объекте
Адлер Отсутствие разрешительных документов

Все 453 литра спиртного отправили на экспертизу. Специалисты проверят состав напитков, чтобы понять, не содержат ли они ядовитые примеси или метиловый спирт, который может привести к смерти.

На продавцов составили административные протоколы. Полицейские предупреждают туристов и местных жителей: покупка алкоголя в сомнительных местах опасно для жизни.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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