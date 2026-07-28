Полиция Сочи изъяла 450 литров нелегального алкоголя в туристический сезон

Полицейские Сочи изъяли более 450 литров нелегального алкоголя в разгар туристического сезона. Сотрудники УВД города провели рейды по кафе и магазинам, чтобы пресечь торговлю спиртным без документов.
Больше всего нарушений нашли в Лазаревском районе. На улице Лазарева и в переулке Рыбацком изъяли 240 литров алкоголя — это больше половины всего объема, найденного за один рейд. В Хосте спиртное продавали прямо из-под прилавка в овощном магазине, а в Центральном районе нагрянули с проверкой в нестационарный торговый объект. В Адлере торговля шла без необходимых сопроводительных документов.
|Район
|Особенности нарушений
|Лазаревский
|Изъяли 240 литров (две точки)
|Хоста
|Продажа из-под прилавка в овощном магазине
|Центральный
|Нарушения в нестационарном объекте
|Адлер
|Отсутствие разрешительных документов
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