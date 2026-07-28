Выпуск мяса скота и птицы на убой в Кировской области вырос на 9,3%

Аграрии Кировской области увеличили выпуск мяса и молока в первой половине 2026 года. Регион сохранил за собой статус одного из лидеров Приволжского федерального округа по производству молока, заняв третье место в рейтинге ПФО.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Куски сырого мяса на поддонах

Показатель Значение / Динамика Валовой надой молока 429,5 тыс. тонн Мясо скота и птицы на убой 65,6 тыс. тонн (+9,3%) Выпуск яиц 337,2 млн штук (+6,3%)

Рост объемов производства обеспечило увеличение поголовья животных. По данным Кировстата, за шесть месяцев прибавилось почти 300 тысяч птиц, 2,9 тысячи голов крупного рогатого скота и 1,1 тысячи свиней.

Положительная динамика в животноводстве укрепляет продовольственную безопасность региона и подтверждает потенциал местных сельхозорганизаций как крупных игроков на рынке ПФО.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов