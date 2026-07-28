Выпуск мяса скота и птицы на убой в Кировской области вырос на 9,3%

Аграрии Кировской области увеличили выпуск мяса и молока в первой половине 2026 года. Регион сохранил за собой статус одного из лидеров Приволжского федерального округа по производству молока, заняв третье место в рейтинге ПФО.
|Показатель
|Значение / Динамика
|Валовой надой молока
|429,5 тыс. тонн
|Мясо скота и птицы на убой
|65,6 тыс. тонн (+9,3%)
|Выпуск яиц
|337,2 млн штук (+6,3%)
Рост объемов производства обеспечило увеличение поголовья животных. По данным Кировстата, за шесть месяцев прибавилось почти 300 тысяч птиц, 2,9 тысячи голов крупного рогатого скота и 1,1 тысячи свиней.
Положительная динамика в животноводстве укрепляет продовольственную безопасность региона и подтверждает потенциал местных сельхозорганизаций как крупных игроков на рынке ПФО.
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