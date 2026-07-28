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Запрет на шумные работы с 22:00 до 8:00 может стать обязательным по всей России

Россия

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий общероссийский запрет на шумные строительные и ремонтные работы с 22:00 до 8:00. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента 28 июля. Инициаторами выступили депутаты фракции "Новые Люди". Они предлагают зафиксировать единый минимум в Жилищном и Градостроительном кодексах, чтобы прекратить хаос с региональными правилами тишины.

Указательный палец прижат к губам
Фото: https://unsplash.com by Sasun Bughdaryan is licensed under Free
Указательный палец прижат к губам

Сейчас полоса тишины устанавливают субъекты федерации самостоятельно. В одних регионах строить и косить газон можно с 7 утра, в других — запрет действует дольше. Из-за разницы в подходах похожие конфликты решаются по-разному, а жильцам приходится добиваться права на сон через прокуратуру и суд. Новый закон введет федерального закона — не отменить региональные нормы, а задать планку, ниже которой опускаться нельзя: восемь часов ночного покоя станут обязательными для всех.

Что попадет под запрет

Перечень работ, которые нельзя будет вести ночью с использованием механизированного инструмента или ударными методами, утвердит позже Правительство РФ. В самом законопроекте обозначены общие категории:

  • ремонт, перепланировка и переустройство в квартирах и нежилых помещениях;
  • уборка дворов, покос травы, снегоуборочные работы механизированным способом;
  • строительство, реконструкция и капремонт домов на участках, граничащих с жилыми зданиями.

Исключения предусмотрены только для аварийных и неотложных работ, ликвидации последствий ЧС, а также технологических процессов, которые невозможно прервать без угрозы безопасности. Регионы сохраняют право ужесточать стандарт: вводить более длительные периоды тишины, дневные перерывы или полные запреты на выходные.

Петербургский опыт: полиция вместо претензий

Для Петербурга тема не нова. В 2022 году Смольное и МВД подписали соглашение, передав полиции полномочия по контролю за "законом о тишине". Участковые получили право составлять протоколы по статье 8 городского закона об административных правонарушениях. За 2025 год оштрафовали 25 шумных соседей на сумму почти 200 тысяч рублей. По статистике, самые беспокойные районы — Кронштадт, Петродворец и Выборгский. Федеральный закон, если его примут, наложится на действующую практику, усилив правовую базу для протоколов.

Вступление в силу запланировано на 1 января 2027 года. К этой дате правительство должно успеть утвердить перечень шумных работ и скорректировать правила содержания домов и управления МКД.

"Федерализация ночного покоя — логичный шаг. Сейчас житель сталкивается с тем, что правила тишины в соседних областях могут кардинально отличаться, а управдом или застройщик часто ссылаются на отсутствие четких федеральных запретов для ночных работ во дворах. Законопроект устраняет эту серую зону: девелоперу и УК станет проще планировать графики, а жильцу — защищать свои права, не доказывая в суде, что работа перфоратора в 23:00 — это нарушение. Двухлетний отсроченный вступление в силу (до 2027 года) даст регионам и муниципалитетам время привести свои нормативные акты в соответствие и, главное, forme локальные перечни шумных работ в рамках федеральной базы", — пояснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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