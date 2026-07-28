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Спрос на бесплатную землю в Мурманской области превысил количество заявок в разы

Россия » Северо-Запад » Мурманск

За время работы программы "Гектар Арктики" в Мурманской области всего 67 человек смогли оформить земельные участки в собственность. Об этом свидетельствуют данные брошюры Министерства имущественных отношений региона "Бюджет для граждан".

Сельское поселение Териберка, Мурманская область
Фото: Национальный туристический портал
Сельское поселение Териберка, Мурманская область

Спрос на бесплатную землю оказался значительно выше: жители подали 12 340 заявлений. По итогам рассмотрения 5 149 человек заключили договоры безвозмездного пользования землей.

Показатель Количество
Подано заявлений 12 340
Заключено договоров пользования 5 149
Передано в собственность 67

Низкий процент перехода участков в частную собственность объясняется условиями программы. По закону житель может выкупить землю или оформить её в собственность только спустя пять лет после заключения договора пользования.

Программа стартовала 1 августа 2021 года. Она позволяет любому жителю региона бесплатно получить гектар земли для строительства жилья или организации бизнеса. Статистика приведена по состоянию на 1 июля 2026 года.

Для фермера или предпринимателя из Мурманской области такая земля становится базой для развития хозяйства, однако необходимость пятилетнего ожидания перед оформлением прав собственности создает определенный временной разрыв в планировании инвестиций.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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