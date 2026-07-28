Спрос на бесплатную землю в Мурманской области превысил количество заявок в разы

За время работы программы "Гектар Арктики" в Мурманской области всего 67 человек смогли оформить земельные участки в собственность. Об этом свидетельствуют данные брошюры Министерства имущественных отношений региона "Бюджет для граждан".
Спрос на бесплатную землю оказался значительно выше: жители подали 12 340 заявлений. По итогам рассмотрения 5 149 человек заключили договоры безвозмездного пользования землей.
|Показатель
|Количество
|Подано заявлений
|12 340
|Заключено договоров пользования
|5 149
|Передано в собственность
|67
Низкий процент перехода участков в частную собственность объясняется условиями программы. По закону житель может выкупить землю или оформить её в собственность только спустя пять лет после заключения договора пользования.
Программа стартовала 1 августа 2021 года. Она позволяет любому жителю региона бесплатно получить гектар земли для строительства жилья или организации бизнеса. Статистика приведена по состоянию на 1 июля 2026 года.
Для фермера или предпринимателя из Мурманской области такая земля становится базой для развития хозяйства, однако необходимость пятилетнего ожидания перед оформлением прав собственности создает определенный временной разрыв в планировании инвестиций.
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