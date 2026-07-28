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Интенсивные технологии помогли Кубани увеличить урожайность в полтора раза

Россия » Юг » Краснодар

Кубань закрепила за собой статус главной фруктовой корзины страны. По итогам прошлого года на регион пришлось 17% всего российского урожая фруктов и ягод и более половины — 54% — сборов в Южном федеральном округе. Валовый сбор составил 515 тысяч тонн, а средняя урожайность оказалась почти в полтора раза выше общероссийской.

Яблоня
Фото: unsplash.com by Bozhin Karaivanov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Яблоня

Ставка на интенсивные технологии

Площади садов и ягодников в крае превысили 29 тысяч гектаров. Основной прирост дают насаждения интенсивного типа: их доля среди новых садов достигла 90%. Такие плантации входят в плодоношение быстрее и дают значительно больше продукции с гектара по сравнению с традиционными.

На закладку молодых садов и уход за ними в текущем году направлено 1,2 миллиарда рублей. Поддержка позволяет садоводам обновлять фонды и переходить на современные агротехнологии без критического давления на оборотные средства.

Инфраструктура хранения растет опережающими темпами

Урожай нужно не только собрать, но и сохранить. За последние десять лет мощность фруктохранилищ с регулируемой газовой средой и автоматическими линиями сортировки выросла более чем в три раза — с 135 до 430 тысяч тонн. Это позволяет реализовывать кубанскую продукцию круглый год, не выбрасывая её на рынок в уборочный сезон и не теряя качество.

Государство компенсирует садоводам четверть затрат на строительство таких объектов. Мера работает на замещение импортной продукции: чем больше собственных современных хранилищ, тем дольше российские яблоки, груши и ягоды держатся на полках вместо завезенных.

Свои саженцы — для себя и для соседей

Кадровый и сортовый голод давно преодолен. В крае работают 30 питомников. Прошлый год они выпустили 6,5 миллиона сертифицированных саженцев — это с запасом покрывает потребности самого региона. Излишки уезжают в другие области. Для сравнения: двадцать лет назад такого посадочного материала производили в пять раз меньше.

Показатель Значение
Доля Кубани в сборе фруктов и ягод РФ 17%
Доля в ЮФО 54%
Валовый сбор (прошлый год) 515 тыс. тонн
Площади садов и ягодников > 29 тыс. га
Доля интенсивных садов среди новых насаждений 90%
Финансирование закладки и ухода (текущий год) 1,2 млрд руб.
Мощность современных фруктохранилищ 430 тыс. тонн (рост за 10 лет в 3,2 раза)
Выпуск сертифицированных саженцев питомниками (прошлый год) 6,5 млн шт.
Компенсация затрат на строительство хранилищ 25%

"Кубанская модель развития садоводства демонстрирует, как системная работа по трем направлениям — обновление сортовынасадочного фонда, внедрение интенсивных технологий и создание послеуборочной инфраструктуры — дает мультипликативный эффект. 90% интенсивных насаждений среди новых садов означают, что регион не просто расширяет площади, а качественно меняет структуру производства. Это путь к устойчивой высокой урожайности, меньшей зависимости от погодных рисков и возможности планировать поставки за год вперед. Рост мощностей фруктохранилищ в 3,2 раза за десятилетие — это ответ на главный вызов фруктового рынка: сезонность. Компенсация 25% затрат на хранилища — правильный стимул, который перекладывает риски инвесторов на государство только частично, сохраняя хозяинский подход у фермера. Самовыработка посадочного материала с излишком для других регионов закрывает последний контур импортозависимости в садоводстве", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка: Виктор Смирнов - аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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