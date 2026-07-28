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Арбитражный суд обязал ООО «Усадьба Кокорева» отреставрировать объект в Пушкине

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал владельца здания на Московской улице, 55 в Пушкине провести реставрацию объекта. Иск подал городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Предприятие ООО "Усадьба Кокорева" должно привести дом регионального значения в порядок в течение 36 месяцев после вступления решения суда в силу.

Утепление фасада здания рабочими
Фото: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
Утепление фасада здания рабочими

Разбирательство началось после февральской проверки КГИОП. Инспекторы обнаружили, что собственник проигнорировал охранные обязательства, которые подписал еще в январе 2022 года. По тем документам все работы должны были закончиться до 18 января 2026 года, но владелец к ремонту даже не приступил.

Параметр Условие решения суда
Срок на реставрацию 36 месяцев
Ежемесячный штраф за просрочку 20 000 рублей

Здание на Московской улице пытались восстановить и раньше. В 2020–2021 годах КГИОП согласовывал проекты по устройству перекрытий второго этажа и проводил научные исследования. Тогда заказчиком выступало ООО "Парадный Пушкин", но фактические работы так и не начались.

Теперь у текущего владельца есть три года, чтобы закончить реставрацию, иначе он будет выплачивать неустойку до полного исполнения обязательств.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова

Судебное принуждение к реставрации — один из немногих инструментов, который позволяет остановить постепенный распад исторической среды в малых городах и пригородах. В Пушкине, где плотность памятников архитектуры крайне высока, затягивание сроков ремонта приводит не просто к обветшанию фасадов, а к потере конструктивной целостности зданий. Для горожан это означает риск появления новых руин в центре города, которые годами стоят за забором в ожидании владельца.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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