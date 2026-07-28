Арбитражный суд обязал ООО «Усадьба Кокорева» отреставрировать объект в Пушкине

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал владельца здания на Московской улице, 55 в Пушкине провести реставрацию объекта. Иск подал городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Предприятие ООО "Усадьба Кокорева" должно привести дом регионального значения в порядок в течение 36 месяцев после вступления решения суда в силу.
Разбирательство началось после февральской проверки КГИОП. Инспекторы обнаружили, что собственник проигнорировал охранные обязательства, которые подписал еще в январе 2022 года. По тем документам все работы должны были закончиться до 18 января 2026 года, но владелец к ремонту даже не приступил.
|Параметр
|Условие решения суда
|Срок на реставрацию
|36 месяцев
|Ежемесячный штраф за просрочку
|20 000 рублей
Здание на Московской улице пытались восстановить и раньше. В 2020–2021 годах КГИОП согласовывал проекты по устройству перекрытий второго этажа и проводил научные исследования. Тогда заказчиком выступало ООО "Парадный Пушкин", но фактические работы так и не начались.
Теперь у текущего владельца есть три года, чтобы закончить реставрацию, иначе он будет выплачивать неустойку до полного исполнения обязательств.
Судебное принуждение к реставрации — один из немногих инструментов, который позволяет остановить постепенный распад исторической среды в малых городах и пригородах. В Пушкине, где плотность памятников архитектуры крайне высока, затягивание сроков ремонта приводит не просто к обветшанию фасадов, а к потере конструктивной целостности зданий. Для горожан это означает риск появления новых руин в центре города, которые годами стоят за забором в ожидании владельца.
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