В Саратовской области откроют центр «Кировец» для подготовки аграриев

В Пугачевском аграрно-технологическом техникуме Саратовской области до конца года откроют учебный центр "Кировец". Здесь будут готовить инженеров и механизаторов для работы на современном сельскохозяйственном оборудовании. О запуске площадки сообщил заместитель председателя правительства региона и министр сельского хозяйства Василий Котов.
Центр станет частью программы по обновлению материальной базы аграрного образования в области. Для обучения студентов закупают тракторы и симуляторы. Проект реализуют при поддержке профильного министерства, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и дилерских сетей. Ранее такой же центр запустили в Тимирязевском колледже Татищевского района.
"Главная задача проекта — дать студентам практические навыки работы на современной технике, чтобы выпускники были конкурентоспособны на рынке труда", — отметил Василий Котов.
Обучение педагогов возьмет на себя Петербургский тракторный завод. Преподаватели техникума отправятся в Санкт-Петербург, чтобы изучить новые модели машин непосредственно на заводе.
Директор учреждения Людмила Башмакова пояснила, что новый цех позволит студентам больше времени уделять практике, а не теории. Это особенно актуально для технических и аграрных специальностей, которые преподают в техникуме.
Расширение сети таких центров стало результатом договоренностей на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил "Петербургский тракторный завод" и обсудил с руководством предприятия вопрос дефицита квалифицированных кадров в АПК.
|Участники проекта
|Роль в создании центра
|Минсельхоз области
|Администрирование и поддержка проекта
|Петербургский тракторный завод
|Стажировки для преподавателей, поставка техники
|СПбГАУ и дилеры
|Техническое оснащение (тракторы, симуляторы)
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