В Саратовской области откроют центр «Кировец» для подготовки аграриев

В Пугачевском аграрно-технологическом техникуме Саратовской области до конца года откроют учебный центр "Кировец". Здесь будут готовить инженеров и механизаторов для работы на современном сельскохозяйственном оборудовании. О запуске площадки сообщил заместитель председателя правительства региона и министр сельского хозяйства Василий Котов.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа людей на семинаре

Центр станет частью программы по обновлению материальной базы аграрного образования в области. Для обучения студентов закупают тракторы и симуляторы. Проект реализуют при поддержке профильного министерства, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и дилерских сетей. Ранее такой же центр запустили в Тимирязевском колледже Татищевского района.

"Главная задача проекта — дать студентам практические навыки работы на современной технике, чтобы выпускники были конкурентоспособны на рынке труда", — отметил Василий Котов.

Связь с производством и стажировки

Обучение педагогов возьмет на себя Петербургский тракторный завод. Преподаватели техникума отправятся в Санкт-Петербург, чтобы изучить новые модели машин непосредственно на заводе.

Директор учреждения Людмила Башмакова пояснила, что новый цех позволит студентам больше времени уделять практике, а не теории. Это особенно актуально для технических и аграрных специальностей, которые преподают в техникуме.

Расширение сети таких центров стало результатом договоренностей на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил "Петербургский тракторный завод" и обсудил с руководством предприятия вопрос дефицита квалифицированных кадров в АПК.

Участники проекта Роль в создании центра Минсельхоз области Администрирование и поддержка проекта Петербургский тракторный завод Стажировки для преподавателей, поставка техники СПбГАУ и дилеры Техническое оснащение (тракторы, симуляторы)