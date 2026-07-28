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В Саратовской области откроют центр «Кировец» для подготовки аграриев

Россия » Поволжье » Саратов

В Пугачевском аграрно-технологическом техникуме Саратовской области до конца года откроют учебный центр "Кировец". Здесь будут готовить инженеров и механизаторов для работы на современном сельскохозяйственном оборудовании. О запуске площадки сообщил заместитель председателя правительства региона и министр сельского хозяйства Василий Котов.

Группа людей на семинаре
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Группа людей на семинаре

Центр станет частью программы по обновлению материальной базы аграрного образования в области. Для обучения студентов закупают тракторы и симуляторы. Проект реализуют при поддержке профильного министерства, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и дилерских сетей. Ранее такой же центр запустили в Тимирязевском колледже Татищевского района.

"Главная задача проекта — дать студентам практические навыки работы на современной технике, чтобы выпускники были конкурентоспособны на рынке труда", — отметил Василий Котов.

Связь с производством и стажировки

Обучение педагогов возьмет на себя Петербургский тракторный завод. Преподаватели техникума отправятся в Санкт-Петербург, чтобы изучить новые модели машин непосредственно на заводе.

Директор учреждения Людмила Башмакова пояснила, что новый цех позволит студентам больше времени уделять практике, а не теории. Это особенно актуально для технических и аграрных специальностей, которые преподают в техникуме.

Расширение сети таких центров стало результатом договоренностей на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда губернатор Саратовской области Роман Бусаргин посетил "Петербургский тракторный завод" и обсудил с руководством предприятия вопрос дефицита квалифицированных кадров в АПК.

Участники проекта Роль в создании центра
Минсельхоз области Администрирование и поддержка проекта
Петербургский тракторный завод Стажировки для преподавателей, поставка техники
СПбГАУ и дилеры Техническое оснащение (тракторы, симуляторы)
Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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