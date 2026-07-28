Ограничения на АЗС в Башкирии сохранят из-за отсутствия стабилизации рынка

В Башкирии сохранят ограничения на отпуск бензина на автозаправочных станциях, хотя в ряде других регионов их уже начали снимать. Об этом сообщил замминистра промышленности, энергетики и инноваций республики Эдуард Мустафин на брифинге в Центре управления развитием регионов.
По словам чиновника, топливный рынок постепенно насыщается и возвращается к норме, но в Башкирии эти процессы идут медленнее. Республика ещё не вышла на стабилизационный уровень, поэтому ограничительные меры продолжают действовать.
Ранее сообщалось, что в ряде регионов Центра и Поволжья лимиты на заправку уже отменены. В Башкирии же очереди на АЗС сохранялись в течение нескольких недель, особенно в уфимском агломерации.
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