Более миллиарда рублей выделят на развитие садов Кубани в 2026 году

В Краснодарском крае расширяют площади фруктовых хозяйств и ягодников. Сейчас в регионе засажено более 29 тысяч гектаров земли, а до конца года аграрии планируют добавить еще одну тысячу гектаров.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Чтобы поддержать развитие отрасли, на закладку новых садов и уход за ними в 2026 году выделили более 1 млрд рублей. Инвестиции помогут фермерам обновить сорта и увеличить объемы сбора урожая.

Показатель Значение Текущая площадь садов и ягодников более 29 тыс. га Планы по закладке в этом году 1 тыс. га Финансирование на 2026 год свыше 1 млрд руб. Объем выращенных саженцев (прошлый год) 6,5 млн шт.

Кубань перестает зависеть от внешних поставок посадочного материала. В крае работают 30 плодовых питомников, которые за прошлый год подготовили 6,5 миллиона саженцев.

Сейчас в хозяйствах идет уборка урожая. Фермеры уже собрали свыше четырех тысяч тонн яблок. Наибольшие объемы зафиксировали в Абинском, Славянском и Динском районах, а также в Ленинградском муниципальном округе.

"Расширение площадей под сады и развитие собственных питомников снижают риски для аграриев. Когда фермер получает качественный саженец внутри региона, он сокращает транспортные расходы и уверен в адаптации растения к местному климату", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов