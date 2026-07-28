Более миллиарда рублей выделят на развитие садов Кубани в 2026 году

В Краснодарском крае расширяют площади фруктовых хозяйств и ягодников. Сейчас в регионе засажено более 29 тысяч гектаров земли, а до конца года аграрии планируют добавить еще одну тысячу гектаров.
Чтобы поддержать развитие отрасли, на закладку новых садов и уход за ними в 2026 году выделили более 1 млрд рублей. Инвестиции помогут фермерам обновить сорта и увеличить объемы сбора урожая.
|Показатель
|Значение
|Текущая площадь садов и ягодников
|более 29 тыс. га
|Планы по закладке в этом году
|1 тыс. га
|Финансирование на 2026 год
|свыше 1 млрд руб.
|Объем выращенных саженцев (прошлый год)
|6,5 млн шт.
Кубань перестает зависеть от внешних поставок посадочного материала. В крае работают 30 плодовых питомников, которые за прошлый год подготовили 6,5 миллиона саженцев.
Сейчас в хозяйствах идет уборка урожая. Фермеры уже собрали свыше четырех тысяч тонн яблок. Наибольшие объемы зафиксировали в Абинском, Славянском и Динском районах, а также в Ленинградском муниципальном округе.
"Расширение площадей под сады и развитие собственных питомников снижают риски для аграриев. Когда фермер получает качественный саженец внутри региона, он сокращает транспортные расходы и уверен в адаптации растения к местному климату", — пояснил аграрный эксперт Виктор Смирнов.
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