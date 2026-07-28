График отключения горячей воды в Казани на август

В Казани определили график отключения горячей воды на август. Ограничения затронут жилые дома, подключенные к сетям "Татэнерго" (Казанские тепловые сети). Об этом сообщили в мэрии города.
Перебои с водоснабжением связаны с ремонтом и гидравлическими испытаниями тепловых сетей. Работы пройдут с 4 по 28 августа, однако сроки могут измениться в зависимости от хода технических процессов.
|Период
|Адреса домов
|4-14 августа
|Волгоградская (2, 4, 6, 18, 35, 37, 41, 43, 45), Декабристов (150, 156), Ибрагимова (32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59), Короленко (31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47), Ямашева (28, 30, 32)
|18-21 августа
|Масштабные работы по улицам: Абсалямова, Адоратского, Амирхана, Волгоградская, Восстания, Гаврилова, Декабристов, Ибрагимова, Короленко, Лукина, Мусина, Серова, Челюскина, Чистопольская, Чуйкова, Ямашева и др. (полный список в объявлениях подъездов)
|25-28 августа
|Авангардная, Бигичева, Габишева, Глушко, Дубравная, Завойского, Зорге, Кул Гали, Минская, Ноксинский спуск, Победы, Сафиуллина, Татарстан, Фучика и др.
Это плановая подготовка к отопительному сезону. Гидравлические испытания позволяют найти слабые места в трубах и устранить аварии до наступления холодов.
Рекомендуется проверить объявления в подъезде или обратиться на горячую линию теплосетей по номеру +7 (800) 234-82-43.
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