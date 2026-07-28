Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Южная Корея наращивает инвестиции во Вьетнам, развивая исследования и высокие технологии
Ограничения на АЗС в Башкирии сохранят из-за отсутствия стабилизации рынка
Пассажиропоток аэропортов Узбекистана вырос на 16% в первом полугодии 2026 года
Разброс цен на бензин в регионах России достиг 55 и 200 рублей
Ваш пёс теперь "сеньор": особенности питания и поддержки здоровья пожилых собак
Более миллиарда рублей выделят на развитие садов Кубани в 2026 году
В Перми установят 53 видеокамеры на мусорных площадках частного сектора
Правительство Оренбуржья выделило 85 миллионов рублей пострадавшим от паводков
Лето страха: исследователи обнаружили совпадение пиков массовых расстрелов и суицидов в США

График отключения горячей воды в Казани на август

Россия » Поволжье » Казань

В Казани определили график отключения горячей воды на август. Ограничения затронут жилые дома, подключенные к сетям "Татэнерго" (Казанские тепловые сети). Об этом сообщили в мэрии города.

Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники
Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены
Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники

Перебои с водоснабжением связаны с ремонтом и гидравлическими испытаниями тепловых сетей. Работы пройдут с 4 по 28 августа, однако сроки могут измениться в зависимости от хода технических процессов.

Важная информация для жителей:
  • Актуальные данные об отключениях будут размещены в объявлениях в подъездах домов.
  • При обнаружении повреждений коммуникаций следует звонить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону +7 (800) 234-82-43.

График отключений по датам и адресам

Период Адреса домов
4-14 августа Волгоградская (2, 4, 6, 18, 35, 37, 41, 43, 45), Декабристов (150, 156), Ибрагимова (32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59), Короленко (31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47), Ямашева (28, 30, 32)
18-21 августа Масштабные работы по улицам: Абсалямова, Адоратского, Амирхана, Волгоградская, Восстания, Гаврилова, Декабристов, Ибрагимова, Короленко, Лукина, Мусина, Серова, Челюскина, Чистопольская, Чуйкова, Ямашева и др. (полный список в объявлениях подъездов)
25-28 августа Авангардная, Бигичева, Габишева, Глушко, Дубравная, Завойского, Зорге, Кул Гали, Минская, Ноксинский спуск, Победы, Сафиуллина, Татарстан, Фучика и др.

Ответы на популярные вопросы

Почему отключают воду в августе?

Это плановая подготовка к отопительному сезону. Гидравлические испытания позволяют найти слабые места в трубах и устранить аварии до наступления холодов.

Что делать, если вода не появилась в указанный срок?

Рекомендуется проверить объявления в подъезде или обратиться на горячую линию теплосетей по номеру +7 (800) 234-82-43.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кировская область
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Гибриды выходят из тени: новые автомобили этого сегмента стали заметнее на российском рынке
Ограждения и запреты помогут снизить число аварий на Комсомольской площади в Кирове
Тихий яд под голубым огоньком: почему обычная газовая конфорка не дает дышать вашим легким
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Правительство РФ инвестирует в энергетику Белгорода для защиты жилых домов
Жители Челябинска остались без горячей воды из-за продления опрессовки
Жители новых регионов стали в 6,8 раза чаще оплачивать ЖКХ через интернет
Опасная грань науки: гибель шестилетней девочки в Китае раскрыла риски редактирования генов
Сердце разрывается от боли: первый юбилей Юлии Меньшовой лишил её главной опоры в жизни
Морозилка превратилась в свалку льда? Организация пространства вернёт контроль над запасами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.