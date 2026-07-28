График отключения горячей воды в Казани на август

В Казани определили график отключения горячей воды на август. Ограничения затронут жилые дома, подключенные к сетям "Татэнерго" (Казанские тепловые сети). Об этом сообщили в мэрии города.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Строительство дороги: рабочая бригада укладывает трубопровод под управлением техники

Перебои с водоснабжением связаны с ремонтом и гидравлическими испытаниями тепловых сетей. Работы пройдут с 4 по 28 августа, однако сроки могут измениться в зависимости от хода технических процессов.

Важная информация для жителей: Актуальные данные об отключениях будут размещены в объявлениях в подъездах домов.

При обнаружении повреждений коммуникаций следует звонить на круглосуточную линию Казанских тепловых сетей по телефону +7 (800) 234-82-43.

График отключений по датам и адресам

Период Адреса домов 4-14 августа Волгоградская (2, 4, 6, 18, 35, 37, 41, 43, 45), Декабристов (150, 156), Ибрагимова (32/20, 32а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59), Короленко (31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47), Ямашева (28, 30, 32) 18-21 августа Масштабные работы по улицам: Абсалямова, Адоратского, Амирхана, Волгоградская, Восстания, Гаврилова, Декабристов, Ибрагимова, Короленко, Лукина, Мусина, Серова, Челюскина, Чистопольская, Чуйкова, Ямашева и др. (полный список в объявлениях подъездов) 25-28 августа Авангардная, Бигичева, Габишева, Глушко, Дубравная, Завойского, Зорге, Кул Гали, Минская, Ноксинский спуск, Победы, Сафиуллина, Татарстан, Фучика и др.

Ответы на популярные вопросы

Почему отключают воду в августе?

Это плановая подготовка к отопительному сезону. Гидравлические испытания позволяют найти слабые места в трубах и устранить аварии до наступления холодов.

Что делать, если вода не появилась в указанный срок?

Рекомендуется проверить объявления в подъезде или обратиться на горячую линию теплосетей по номеру +7 (800) 234-82-43.

Экспертная проверка: эксперт по ЖКХ и тарифам эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех