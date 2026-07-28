В Перми установят 53 видеокамеры на мусорных площадках частного сектора

В Перми установят 53 видеокамеры на контейнерных площадках в зонах индивидуальной жилой застройки. Город выделил на этот проект почти 11 миллионов рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by No Redeeming Value, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фу, мусор - panoramio

Наибольшее количество устройств — 15 единиц — смонтируют в Орджоникидзевском районе. Камеры будут работать на площадках нового образца. Сигнал с них пойдет напрямую в систему "Безопасный город".

Техническое оснащение сети позволяет распознавать лица и фиксировать происшествия в режиме реального времени. С помощью этого инструмента мэрия планирует бороться с незаконным сбросом строительного мусора и автомобильных шин. Система зафиксирует номера машин, которые привезли запрещенные отходы на общественные площадки.

Правовую базу для этих трат подготовили в Гордуме: осенью прошлого года депутаты приняли новое расходное обязательство бюджета, которое позволило закупать и монтировать оборудование на мусорных точках.

Показатель Значение Общий объем финансирования ~ 11 млн рублей Общее количество камер 53 штуки Максимальная концентрация (Орджоникидзевский район) 15 камер