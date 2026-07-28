Правительство Оренбуржья выделило 85 миллионов рублей пострадавшим от паводков

Правительство Оренбургской области направило еще 85 миллионов рублей на выплаты жителям Бугуруслана и одноименного района. Деньги получат люди, которые потеряли имущество или чье жилье серьезно пострадало от сильных ливней в июне.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Паводок в жилом районе

"На сегодня специалисты одобрили к выплате 3 260 заявлений. Более 2,2 тысяч человек такие выплаты получили", — сообщил глава региона Евгений Солнцев.

Деньги полагаются владельцам домов, которые муниципальная комиссия признала утраченными или определила как требующие капитального ремонта. Сейчас власти расширяют финансирование, чтобы покрыть все подтвержденные заявки.

Показатель Значение Дополнительный объем средств 85 млн рублей Одобрено заявок 3 260 ед. Уже получили выплаты более 2 200 чел.

Прием документов на компенсацию продолжается. Жители пострадавших территорий могут подать заявления до 1 февраля.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов