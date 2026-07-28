Правительство Оренбуржья выделило 85 миллионов рублей пострадавшим от паводков

Правительство Оренбургской области направило еще 85 миллионов рублей на выплаты жителям Бугуруслана и одноименного района. Деньги получат люди, которые потеряли имущество или чье жилье серьезно пострадало от сильных ливней в июне.
"На сегодня специалисты одобрили к выплате 3 260 заявлений. Более 2,2 тысяч человек такие выплаты получили", — сообщил глава региона Евгений Солнцев.
Деньги полагаются владельцам домов, которые муниципальная комиссия признала утраченными или определила как требующие капитального ремонта. Сейчас власти расширяют финансирование, чтобы покрыть все подтвержденные заявки.
|Показатель
|Значение
|Дополнительный объем средств
|85 млн рублей
|Одобрено заявок
|3 260 ед.
|Уже получили выплаты
|более 2 200 чел.
Прием документов на компенсацию продолжается. Жители пострадавших территорий могут подать заявления до 1 февраля.
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