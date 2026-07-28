Загрузка фильмов в 4K стала быстрее благодаря новому оптоволокну в Кирове

Кировские кинотеатры "Дружба" и "Смена", а также сеть пиццерий "Смена Пицца" перешли на скоростной интернет от "Ростелекома". В здании "Смены" оператор оборудовал зону бесплатного Wi-Fi, которая охватывает все публичные пространства.
Для подключения объектов компания за несколько недель проложила 600 метров волоконно-оптического кабеля от ближайших узлов доступа до зданий. Новая инфраструктура обеспечивает высокую пропускную способность и устойчивость связи, что позволяет в дальнейшем подключать дополнительные цифровые сервисы.
"Развитая оптическая сеть компании в Кирове позволила подключить к интернету новые здания в течение нескольких недель. Мы оперативно достроили 'последние мили'", — сообщил директор Кировского филиала ПАО "Ростелеком" Евгений Валов.
Современный кинотеатр работает с огромными массивами данных. Фильмы передаются в виде DCP-пакетов (цифровых кинопакетов) в разрешении 2K и 4K. Размер одного такого файла достигает сотен гигабайт.
"Высокоскоростные оптические каналы позволяют оперативно и без сбоев загружать весь контент напрямую с серверов дистрибьюторов. Кроме того, собственный Wi-Fi повышает лояльность гостей", — пояснил директор кинотеатров "Смена" и "Дружба" Владимир Ивонин.
|Технический параметр
|Значение / Результат
|Протяженность новых линий связи
|600 метров оптоволокна
|Форматы контента
|Цифровые пакеты 2K и 4K (сотни Гб)
|Срок реализации работ
|Несколько недель
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