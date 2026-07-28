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Ограждения и запреты помогут снизить число аварий на Комсомольской площади в Кирове

Россия » Поволжье » Киров

Власти Кирова планируют изменить схему движения на Комсомольской площади и прилегающих улицах. Решение приняли после выездной проверки, в которой участвовали глава администрации Вячеслав Симаков, депутаты городской Думы Андрей Березин, Даниил Мамин и Владимир Малков, а также профильные службы города.

Дорожная разметка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дорожная разметка

Основная проблема участка — заторы на выезде с улицы Мельничной на Комсомольскую площадь. Кроме того, водители часто игнорируют новую разметку, что приводит к авариям.

"В первую очередь нам сейчас необходимо решить вопрос безопасности: упорядочить движение на площади, сделать так, чтобы водители четко видели новую разметку, не нарушали правила и не попадали в аварийные ситуации", — подчеркнул Андрей Березин.

Меры по разгрузке трафика

Для устранения пробок и снижения числа ДТП городские службы внедрят следующие изменения:

  • На Комсомольской площади вдоль новой разметки установят ограждения. Это заставит водителей придерживаться заданных полос.
  • Запретят парковку на разделительной полосе Октябрьского проспекта (от светофора между домами № 157 и 124 до пересечения с улицей Комсомольской).

Также отдел транспорта и дирекция благоустройства рассмотрят запрет поворота налево с улицы Бородулина на Мельничную. Сейчас машины, совершающие этот маневр, блокируют основной поток и создают опасные ситуации на дороге.

Локация Планируемая мера
Комсомольская площадь Установка физических ограждений вдоль разметки
Октябрьский проспект Запрет парковки на разделительной полосе
Ул. Бородулина → ул. Мельничная Возможный запрет поворота налево
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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