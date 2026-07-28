Ограждения и запреты помогут снизить число аварий на Комсомольской площади в Кирове

Власти Кирова планируют изменить схему движения на Комсомольской площади и прилегающих улицах. Решение приняли после выездной проверки, в которой участвовали глава администрации Вячеслав Симаков, депутаты городской Думы Андрей Березин, Даниил Мамин и Владимир Малков, а также профильные службы города.
Основная проблема участка — заторы на выезде с улицы Мельничной на Комсомольскую площадь. Кроме того, водители часто игнорируют новую разметку, что приводит к авариям.
"В первую очередь нам сейчас необходимо решить вопрос безопасности: упорядочить движение на площади, сделать так, чтобы водители четко видели новую разметку, не нарушали правила и не попадали в аварийные ситуации", — подчеркнул Андрей Березин.
Для устранения пробок и снижения числа ДТП городские службы внедрят следующие изменения:
Также отдел транспорта и дирекция благоустройства рассмотрят запрет поворота налево с улицы Бородулина на Мельничную. Сейчас машины, совершающие этот маневр, блокируют основной поток и создают опасные ситуации на дороге.
|Локация
|Планируемая мера
|Комсомольская площадь
|Установка физических ограждений вдоль разметки
|Октябрьский проспект
|Запрет парковки на разделительной полосе
|Ул. Бородулина → ул. Мельничная
|Возможный запрет поворота налево
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