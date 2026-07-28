Правительство РФ инвестирует в энергетику Белгорода для защиты жилых домов

Правительство РФ выделит более 3,2 млрд рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Белгородской области в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Электрическая подстанция

Деньги направят на покупку силовых трансформаторов и мобильных модульных подстанций. Это оборудование позволит быстрее восстанавливать электроснабжение в районах, где сети подвержены сбоям или повреждениям.

"Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой, в полном объёме работали поликлиники, образовательные учреждения, объекты торговли и питания, промышленные предприятия, а также общественный транспорт", — подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

Для обычного жителя региона такие инвестиции означают снижение риска длительных отключений электричества. Мобильные подстанции позволяют оперативно подать ток в поселок или село, если стационарный узел вышел из строя.

Параметр Данные Объем финансирования > 3,2 млрд рублей Срок реализации 2026 год Целевые закупки Мобильные подстанции, силовые трансформаторы

Контроль за использованием средств и закупкой оборудования ведет Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов