Правительство РФ инвестирует в энергетику Белгорода для защиты жилых домов

Правительство РФ выделит более 3,2 млрд рублей на поддержку топливно-энергетического комплекса Белгородской области в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Деньги направят на покупку силовых трансформаторов и мобильных модульных подстанций. Это оборудование позволит быстрее восстанавливать электроснабжение в районах, где сети подвержены сбоям или повреждениям.
"Важно, чтобы на местах оперативно принимались меры для обеспечения жилых домов теплом, светом и водой, в полном объёме работали поликлиники, образовательные учреждения, объекты торговли и питания, промышленные предприятия, а также общественный транспорт", — подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.
Для обычного жителя региона такие инвестиции означают снижение риска длительных отключений электричества. Мобильные подстанции позволяют оперативно подать ток в поселок или село, если стационарный узел вышел из строя.
|Параметр
|Данные
|Объем финансирования
|> 3,2 млрд рублей
|Срок реализации
|2026 год
|Целевые закупки
|Мобильные подстанции, силовые трансформаторы
Контроль за использованием средств и закупкой оборудования ведет Министерство экономического развития и промышленности Белгородской области.
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