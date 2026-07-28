Жители Челябинска остались без горячей воды из-за продления опрессовки

Жители Челябинска столкнулись с массовым срывом сроков подачи горячей воды. В городе начался пятый этап гидравлических испытаний, однако горожане, чьи дома проходили проверку на четвертом этапе, остались без ресурса. Сроки отключения в ряде районов продлили сразу на две недели.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Женщина набирает горячую воду в синий таз в ванной комнате

Основной удар пришелся по Северо-Западу и микрорайону Парковый. Жители проспекта Победы, Комсомольского проспекта и улицы Салавата Юлаева сообщают, что даты испытаний изменили без предупреждения. В некоторых домах период отсутствия воды теперь продлен до 14 августа.

"Сегодня появилась информация, что опрессовка продлена еще на две недели по причине значительного объема ремонтных работ. При этом ни в своем микрорайоне, ни в соседних не видел за две недели никаких ремонтных работ", — написал житель многоэтажки на Бейвеля.

Простой техники и сбои УК

Горожане отмечают разрыв между официальными причинами задержек и реальной картиной в дворах. Житель Комсомольского проспекта, 103 сообщил, что до начала опрессовки возле дома вырыли траншею, которую затем оставили пустой — техника стояла без движения две недели.

Отдельная проблема зафиксирована в доме №40 на улице 60-летия Октября. Там горячую воду не подают уже полтора месяца. По словам жильцов, плановые работы завершились еще 30 июня, но управляющая компания "Доверие Октябрьское" до сих пор не отремонтировала бойлер в подвале.

Район/Адрес Суть проблемы Северо-Запад, Парковый Продление опрессовки на 14 дней при отсутствии видимых работ ул. 60-летия Октября, 40 Отсутствие воды 1,5 месяца из-за неисправного бойлера УК

Представители АО "УСТЭК-Челябинск" отказались давать комментарии в оперативном режиме и потребовали направить официальный запрос. Ранее, после второго этапа испытаний, компания объясняла задержки обнаружением новых дефектов на трубопроводах в процессе работ.

Экспертная проверка:

специалист по ЖКХ и тарифам специалист по ЖКХ и тарифам Евгений Блех