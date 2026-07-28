Жители новых регионов стали в 6,8 раза чаще оплачивать ЖКХ через интернет

Жители Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей стали чаще оплачивать коммунальные услуги через интернет. По данным Сбербанка, за первые шесть месяцев 2026 года число таких платежей в приложении "СберБанк Онлайн" выросло в 6,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Оплата ЖКХ

Рост цифровых платежей заметен и в объемах: сумма переводов за первое полугодие 2026 года на 74% превысила общие показатели всего 2025 года. Люди отказываются от визитов в офисы банков или платежные терминалы в пользу мобильных сервисов, чтобы сократить время на оплату счетов.

Показатель Значение / Динамика Рост числа платежей (I пол. 2026 к I пол. 2025) в 6,8 раза Объем платежей (I пол. 2026 к итогам 2025) +74% Среднемесячное количество транзакций около 100 000

Для автоматизации процесса пользователи стали чаще подключать функцию "Автоплатёж", которая списывает средства со счета в установленный срок без участия клиента.

"Мы видим, как цифровые привычки меняют быт. В среднем за месяц в первом полугодии наши клиенты совершили около 100 000 онлайн-платежей за ЖКХ. Жители исторических регионов всё чаще выбирают мобильное приложение вместо походов в офис — это экономит время, даёт прозрачность и полный контроль над финансами", — сообщил управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям Евгений Серяпин.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов