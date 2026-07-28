Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство Оренбуржья выделило 85 миллионов рублей пострадавшим от паводков
Лето страха: исследователи обнаружили совпадение пиков массовых расстрелов и суицидов в США
Загрузка фильмов в 4K стала быстрее благодаря новому оптоволокну в Кирове
Ограждения и запреты помогут снизить число аварий на Комсомольской площади в Кирове
Гибриды выходят из тени: новые автомобили этого сегмента стали заметнее на российском рынке
Тихий яд под голубым огоньком: почему обычная газовая конфорка не дает дышать вашим легким
Правительство РФ инвестирует в энергетику Белгорода для защиты жилых домов
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Жители Челябинска остались без горячей воды из-за продления опрессовки

Жители новых регионов стали в 6,8 раза чаще оплачивать ЖКХ через интернет

Россия » Новороссия » Херсон

Жители Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей стали чаще оплачивать коммунальные услуги через интернет. По данным Сбербанка, за первые шесть месяцев 2026 года число таких платежей в приложении "СберБанк Онлайн" выросло в 6,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Оплата ЖКХ
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата ЖКХ

Рост цифровых платежей заметен и в объемах: сумма переводов за первое полугодие 2026 года на 74% превысила общие показатели всего 2025 года. Люди отказываются от визитов в офисы банков или платежные терминалы в пользу мобильных сервисов, чтобы сократить время на оплату счетов.

Показатель Значение / Динамика
Рост числа платежей (I пол. 2026 к I пол. 2025) в 6,8 раза
Объем платежей (I пол. 2026 к итогам 2025) +74%
Среднемесячное количество транзакций около 100 000

Для автоматизации процесса пользователи стали чаще подключать функцию "Автоплатёж", которая списывает средства со счета в установленный срок без участия клиента.

"Мы видим, как цифровые привычки меняют быт. В среднем за месяц в первом полугодии наши клиенты совершили около 100 000 онлайн-платежей за ЖКХ. Жители исторических регионов всё чаще выбирают мобильное приложение вместо походов в офис — это экономит время, даёт прозрачность и полный контроль над финансами", — сообщил управляющий Головным отделением Сбербанка по Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областям Евгений Серяпин.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Сейчас читают
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Кировская область
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Гибриды выходят из тени: новые автомобили этого сегмента стали заметнее на российском рынке
Ограждения и запреты помогут снизить число аварий на Комсомольской площади в Кирове
Тихий яд под голубым огоньком: почему обычная газовая конфорка не дает дышать вашим легким
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Правительство РФ инвестирует в энергетику Белгорода для защиты жилых домов
Жители Челябинска остались без горячей воды из-за продления опрессовки
Жители новых регионов стали в 6,8 раза чаще оплачивать ЖКХ через интернет
Опасная грань науки: гибель шестилетней девочки в Китае раскрыла риски редактирования генов
Сердце разрывается от боли: первый юбилей Юлии Меньшовой лишил её главной опоры в жизни
Морозилка превратилась в свалку льда? Организация пространства вернёт контроль над запасами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.