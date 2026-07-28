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В Уфе утвердили проект планировки территории Шакша-Южная площадью 263 гектара

Россия » Поволжье » Уфа

Администрация Уфы утвердила проект планировки территории "Шакша-Южная" общей площадью почти 263 гектара. Соответствующее постановление подписал глава города.

Строящиеся здания с кранами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Строящиеся здания с кранами

Документ закрепляет намерение разместить на этом участке жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Теперь главной задаче архитекторов города предстоит организовать и провести комплекс инженерно-геодезических и инженерно-геологических исследований. Их результаты станут базой для разработки проекта межевания и дальнейшей застройки.

Территория "Шакша-Южная" находится в 남o-западной части города, примыкая к поселку Шакша. Застройка нового массива станет одним из направлений решения жилищного вопроса в республиканском центре, где сохраняется высокий спрос на первичное жилье.

Ранее мэрия сообщала о планах по строительству разворотной площадки в районе Инорса для разгрузки транспортных потоков.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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