В Нижегородской области построят первый завод по микротоннелированию

В Сормовском районе Нижегородской области появится завод по выпуску оборудования для горизонтально-направленного бурения и микротоннелирования. Инвестиционный проект компании "Диггерпро" одобрил Совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рабочий у буровой установки

Инвестор вложит в строительство комплекса более 187 миллионов рублей. Под производство выделяют участок площадью 17,4 тысячи квадратных метров на территории ГСХП "Доскино".

Параметр Показатель Объем инвестиций от 187 млн рублей Площадь участка 17,4 тыс. кв. м Срок запуска завода около 24 месяцев

Запуск предприятия закроет технологический пробел региона: сейчас в Нижегородской области нет заводов, выпускающих подобное оборудование. Однако путь к строительству оказался непростым. Ходатайство о земле подали еще в мае, но процесс затянулся из-за пересекающейся заявки другой организации.

Перед "Диггерпро" стоят серьезные инфраструктурные задачи. К выбранной площадке нет подъездных путей, а региональное министерство городского развития отметило необходимость разработки документации по планировке территории.

"В регионе сейчас нет ни одного предприятия, которое занимается подобным производством", — сообщили представители компании "Диггерпро".

Значение проекта для региона

Появление завода по микротоннелированию расширяет промышленный профиль Сормовского района и снижает зависимость строительного сектора области от поставок специализированного оборудования из других регионов или за рубежа. Это создает базу для развития городской инфраструктуры, так как такие машины используются при прокладке коммуникаций без перекрытия дорог.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов