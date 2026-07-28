Стоимость коттеджей бизнес-класса в Петербурге и области выросла до 71 млн рублей

Средняя стоимость новых коттеджей бизнес-класса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2026 году поднялась до 71 млн рублей. За год цена выросла на 40%, однако спрос в этом сегменте не упал, а напротив — число сделок увеличилось на 31%. Об этом сообщают аналитики NF Group.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Строящийся дом

Основной рост цен произошел в поселках, которые уже продаются. С начала года стоимость предложения в них прибавила всего 2%, что говорит о резком скачке цен в предшествующий период.

Динамика рынка и предложения

Рынок загородного жилья бизнес-класса характеризуется дефицитом новых проектов. С января по июнь 2026 года не открылся ни один новый поселок этого сегмента. Общее предложение сократилось на 10% и составило 794 лота, распределенных по 31 поселку.

Показатель Значение (2026 г.) Динамика за год Средняя цена коттеджа 71 млн руб. +40% Объем предложения 794 лота -10% Количество сделок 94 лота (за I полугодие) +31%

Что покупают горожане

Покупатели бизнес-класса отдают предпочтение разным форматам застройки. Наибольший интерес вызвали земельные участки — на них пришлось 41% всех сделок. Таунхаусы выбрали в 30% случаев, а полноценные коттеджи составили 29% продаж.

Заметно изменились запросы к площади жилья. Средний проданный коттедж стал больше на 17% и теперь составляет 318 м². В то же время спрос на компактность сохранился в других категориях: площадь таунхаусов сократилась до 129 м² (-2%), а средний размер участка без подряда уменьшился до 15,7 сотки (-5%).

Сравнение с элитным жильем и средним рынком

Бизнес-класс находится в промежуточном звене между массовым загородным строительством и элитой. В элитном сегменте Ленобласти цены выросли скромнее — на 14%, достигнув средней отметки в 111 млн рублей. Аналитики отмечают, что доходность инвестиций в качественные поселки с малым предложением может составить 20-25% в горизонте двух-трех лет.

Для сравнения: средний загородный дом по России стоит 10,8 млн рублей. Его стоимость выросла всего на 3,8%, хотя спрос на такие объекты подскочил на 45%. При этом квадратный метр в загородном доме (85-90 тыс. рублей) остается почти в два раза дешевле аналогичного метра в городской квартире.

"Средняя стоимость коттеджа на первичном рынке загородного жилья бизнес-класса достигла 71 млн рублей, увеличившись за год на 38%. Основным фактором роста стало повышение цен предложения в уже реализуемых коттеджных посёлках", — отметили аналитики NF Group.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов