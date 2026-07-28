Продление Автозаводской линии метро в Нижнем Новгороде идет по графику

Строительство новых станций метрополитена в нагорной части Нижнего Новгорода идет по графику. О продлении Автозаводской линии сообщили в МКУ "ГУММиД".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Вагон метро

Сейчас основной объем работ сосредоточен на проходке левого перегонного тоннеля между площадью Свободы и станцией "Горьковская". Тоннелепроходческий комплекс (ТПМК) "Евдокия" прошел более 100 метров. К работе готовится второй щит.

Параллельно специалисты обустраивают жесткое основание в уже готовых участках. Следующим этапом станет монтаж рельсов и коммуникаций, а также возведение вестибюлей и станционных комплексов "Сенная" и "Площадь Свободы".

Объект / Этап Статус и детали Тоннель "Горьковская" — пл. Свободы Проходка левого тоннеля (пройдено >100 м), запуск второго щита Станции "Сенная" и "Площадь Свободы" Подготовка к возведению комплексов и вестибюлей Срок завершения СМР Декабрь 2027 года

Различия в темпах работ на разных площадках представители МКУ "ГУММиД" объясняют технологическими особенностями строительства.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова