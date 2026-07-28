Как опыт Оренбургской области помогает внедрять механизмы комплексного развития территорий

Совет Федерации одобрил два федеральных закона, закрепляющих за регионами расширенные полномочия по реализации механизма комплексного развития территорий (КРТ). Документы позволяют субъектам самостоятельно решать вопросы КРТ на федеральных землях, упрощают смену инвестора и уточняют правила выкупа жилья. Цель — ускорить ввод в строй жилья и инфраструктуры. Опыт Оренбургской области, где механизм работает системно, показывает, как федеральные изменения встречаются на практике.

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Что меняют новые законы

Поправки в законодательство снимают ряд административных барьеров, которые ранее замедляли запуск проектов:

Федеральные земли. Решение о реализации КРТ на участках в федеральной собственности теперь принимает высший исполнительный орган субъекта РФ. Раньше это требовало согласования на федеральном уровне.

Решение о реализации КРТ на участках в федеральной собственности теперь принимает высший исполнительный орган субъекта РФ. Раньше это требовало согласования на федеральном уровне. Смена инвестора. Появилась законная возможность передать права и обязанности по договору КРТ третьему лицу. Это снижает риски замораживания территорий, если первичный инвестор выбывает из проекта.

Появилась законная возможность передать права и обязанности по договору КРТ третьему лицу. Это снижает риски замораживания территорий, если первичный инвестор выбывает из проекта. Выкуп жилья. Уточнены правила выкупа жиловых помещений от собственников, попадающих в зону КРТ. Процедура становится более предсказуемой для жителей и девелоперов.

В совокупности изменения должны сократить препроектный цикл и сделать инструмент более гибким для регионов с высокой الكثей застройки.

Оренбургский опыт: от догоров к инфраструктурному сбору

Оренбургская область относится к числу регионов, активно использующих КРТ. На сегодняшний день заключено 10 договоров с инвесторами. Общая площадь территорий в областном центре превышает 150 гектаров, а градостроительный потенциал — 2 млн кв. м жилья.

Показатель Значение Количество договоров КРТ 10 Площадь территорий (Оренбург) ~150 га Градостроительный потенциал > 2 млн кв. м Рассмотрено концепций за 7 лет порядка 20

Однако, как отмечает министр архитектуры региона Мария Стручкова, КРТ — не единственный инструмент. В конце 2025 года правительство области утвердило инфраструктурный сбор - целевой взнос инвестора в местный бюджет на обеспечение новых кварталов социальными объектами (школами, садами, поликлиниками).

"Оба инструмента гарантируют жителям, что новые жилые комплексы станут полноценными и комфортными пространствами с развитой социальной инфраструктурой", — пояснила Мария Стручкова.

За семь лет работы градсовета рекомендации по качеству архитектурных концепций получены порядка 20 проектов. Это создало практику экспертизы еще на стадии замысла, а не при сдаче домов.

Новый квартал "Бристоль": школа вместо пустующей территории

Конкретным примером работы механизма стал проект в районе МЖК по улице Брестской. По договору КРТ здесь появится ЖК "Бристоль" — несколько домов 9-11 этажей. Разная этажность позволяла вписать застройку в существующую ткань микрорайона. Ключевое условие договора — строительство новой школьного отделения. Инвестор исполняет социальную обязательство параллельно с жилыми корпусами, а не по остаточному принципу.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов