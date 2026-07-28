Большинство АЗС Калининградской области перешли на безлимитную выдачу топлива

В Калининградской области отменили лимиты на покупку бензина. Ограничения по количеству литров на одного человека действовали в регионе с 1 апреля, теперь водители могут заправляться без ограничений.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате

Чтобы вернуть свободный доступ к топливу, власти увеличили объем поставок в область. В регион привезли дополнительные партии бензина из других субъектов России и наполнили специализированные склады.

Большинство заправочных станций уже перешли на обычный режим работы. Однако одна из сетей АЗС сохраняет прежний порядок выдачи топлива до отдельного решения руководства. В этой сети лимиты оставили, чтобы избежать дефицита при резком скачке спроса.

Параметр Статус Срок действия ограничений с 1 апреля по 28 июля 2026 года Текущий режим на АЗС безлимитный (за исключением одной сети) Меры поддержки дополнительный завоз топлива, пополнение складов

В администрации области пояснили, что решение принято из-за стабилизации объемов поставок и потребления. Чтобы не допустить новых сбоев в снабжении, власти усилили контроль за продажами топлива в регионе.

"Снятие ограничений произошло в связи с устойчивым увеличением объемов поставок топлива и стабильным уровнем потребления", — сообщили в администрации региона.

Ответы на популярные вопросы

Где все еще действуют лимиты?

В одной из региональных сетей АЗС ограничения сохраняются до принятия отдельного решения.

Почему ввели ограничения весной?

Лимиты помогли равномерно распределить ресурсы и избежать полного отсутствия бензина на станциях при высоком спросе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов