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Большинство АЗС Калининградской области перешли на безлимитную выдачу топлива

Россия » Северо-Запад » Калининград

В Калининградской области отменили лимиты на покупку бензина. Ограничения по количеству литров на одного человека действовали в регионе с 1 апреля, теперь водители могут заправляться без ограничений.

Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Ночная очередь такси на заправке в черно-белом формате

Чтобы вернуть свободный доступ к топливу, власти увеличили объем поставок в область. В регион привезли дополнительные партии бензина из других субъектов России и наполнили специализированные склады.

Большинство заправочных станций уже перешли на обычный режим работы. Однако одна из сетей АЗС сохраняет прежний порядок выдачи топлива до отдельного решения руководства. В этой сети лимиты оставили, чтобы избежать дефицита при резком скачке спроса.

Параметр Статус
Срок действия ограничений с 1 апреля по 28 июля 2026 года
Текущий режим на АЗС безлимитный (за исключением одной сети)
Меры поддержки дополнительный завоз топлива, пополнение складов

В администрации области пояснили, что решение принято из-за стабилизации объемов поставок и потребления. Чтобы не допустить новых сбоев в снабжении, власти усилили контроль за продажами топлива в регионе.

"Снятие ограничений произошло в связи с устойчивым увеличением объемов поставок топлива и стабильным уровнем потребления", — сообщили в администрации региона.

Ответы на популярные вопросы

Где все еще действуют лимиты?

В одной из региональных сетей АЗС ограничения сохраняются до принятия отдельного решения.

Почему ввели ограничения весной?

Лимиты помогли равномерно распределить ресурсы и избежать полного отсутствия бензина на станциях при высоком спросе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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