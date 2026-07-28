Большинство АЗС Калининградской области перешли на безлимитную выдачу топлива

В Калининградской области отменили лимиты на покупку бензина. Ограничения по количеству литров на одного человека действовали в регионе с 1 апреля, теперь водители могут заправляться без ограничений.
Чтобы вернуть свободный доступ к топливу, власти увеличили объем поставок в область. В регион привезли дополнительные партии бензина из других субъектов России и наполнили специализированные склады.
Большинство заправочных станций уже перешли на обычный режим работы. Однако одна из сетей АЗС сохраняет прежний порядок выдачи топлива до отдельного решения руководства. В этой сети лимиты оставили, чтобы избежать дефицита при резком скачке спроса.
|Параметр
|Статус
|Срок действия ограничений
|с 1 апреля по 28 июля 2026 года
|Текущий режим на АЗС
|безлимитный (за исключением одной сети)
|Меры поддержки
|дополнительный завоз топлива, пополнение складов
В администрации области пояснили, что решение принято из-за стабилизации объемов поставок и потребления. Чтобы не допустить новых сбоев в снабжении, власти усилили контроль за продажами топлива в регионе.
"Снятие ограничений произошло в связи с устойчивым увеличением объемов поставок топлива и стабильным уровнем потребления", — сообщили в администрации региона.
В одной из региональных сетей АЗС ограничения сохраняются до принятия отдельного решения.
Лимиты помогли равномерно распределить ресурсы и избежать полного отсутствия бензина на станциях при высоком спросе.
Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
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