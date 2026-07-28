Сильный ветер повалил более ста деревьев в Верхне-Сочинском лесничестве

Сильный ветер повалил более ста деревьев на территории Верхне-Сочинского лесничества Сочинского национального парка. Стихия затронула участок площадью свыше трех гектаров, где серьезно пострадали дубы, грабы и буки.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Шторм и деревья

Для разбора завалов привлекли госинспекторов нацпарка, спасателей МЧС и энергетиков. Бригады расчистили дороги и починили оборванные линии электропередач, чтобы вернуть свет в дома жителей территории.

"Сейчас перед нами стоит задача — оценка ущерба и планирование восстановительных мероприятий. Лес — это сложная экосистема, и каждое дерево в ней выполняет свою функцию, формирует микроклимат, защищает почву от эрозии, служит домом для множества видов животных. Поэтому подход к расчистке и восстановлению будет бережным и научно обоснованным", — рассказал старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды Верхне-Сочинского лесничества Роман Долматов.

Администрация национального парка предупреждает: забирать упавшие деревья и ветки с территории заповедной зоны запрещено. Самостоятельный сбор или вывоз древесины из особо охраняемых природных зон наказывается административно, а в некоторых случаях — уголовно.

Чем это грозит региону

Потеря столетних деревьев в горных экосистемах Западного Кавказа влияет на устойчивость склонов. Вырубка или самовольный вывоз поваленного леса могут усилить эрозию почвы, что при следующих сильных ливнях повышает риск локальных оползней и селей.

Показатель Данные Площадь ветровала Более 3 га Количество поврежденных деревьев 100+ шт. Пострадавшие породы Дуб, граб, бук

Для жителей и туристов Сочи важно помнить, что любые работы в лесничестве сейчас проводят только профильные службы. Это позволяет сохранить биологическое разнообразие леса и избежать штрафов.