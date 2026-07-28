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Росгвардия пресекла пять фактов незаконного хранения оружия в Пензенской области

Россия » Поволжье » Пенза

За первые шесть месяцев 2026 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в Пензенской области более 3,7 тысячи раз выезжали по сигналам тревоги с охраняемых объектов. За это время им удалось задержать сотни нарушителей, разыскать скрывавшихся граждан и пресечь несколько преступлений. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

5,45x18 пистолет самозарядный малогабаритный ПСМ 11
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
5,45x18 пистолет самозарядный малогабаритный ПСМ 11

Итоги за полгода

За отчётный период сотрудники предотвратили более 20 посягательств на имущество граждан и организаций. Свыше 170 правонарушений выявлены непосредственно на охраняемых объектах. В отделы полиции для дальнейшего разбирательства доставлено более 300 человек. В отношении задержанных составлены административные материалы, а также возбуждены семь уголовных дел.

При участии сотрудников вневедомственной охраны пресечены семь преступлений. Четверо разыскиваемых граждан задержаны.

Контроль за оборотом оружия

Отдельно в ведомстве отмечают работу по линии контроля за оборотом оружия. За шесть месяцев сотрудники пресекли пять фактов незаконного хранения и использования огнестрельного оружия.

Сохранность имущества

Ключевым показателем работы подразделений называется сохранность имущества. В ведомстве подчёркнули: с начала года на объектах, находившихся под охраной вневедомственной охраны Росгвардии по Пензенской области, не произошло ни одной кражи.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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