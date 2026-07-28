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Синоптики прогнозируют крупный град и грозы в Пермском крае

Россия » Поволжье » Пермь

Жителей Пермского края предупреждают о штормовом предупреждении: вечером 28 июля и в течение среды, 29 июля, в регионе пройдут сильные дожди с ливнями и крупным градом.

Дождь на улице
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Дождь на улице

Основной удар стихии придется на западные и восточные районы края. Особую опасность представляет ветер в восточной части региона. При прохождении грозового фронта порывы могут достигать 22-27 метров в секунду, что способно привести к повреждению линий электропередач и срыву конструкций.

Зона риска Опасные явления
Запад и восток края Ливни, крупный град, грозы
Восточная часть региона Ветер 22-27 м/с
Центральная часть края Пожарная опасность (IV класс)

Параллельно с погодными аномалиями в центральных районах сохраняется высокая вероятность лесных пожаров. Риск соответствует четвертому классу опасности.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю просит граждан соблюдать осторожность. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по номеру 112.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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