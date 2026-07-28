В Вологодской области туристов в отелях начнут заселять по цифровому ID

В Вологодской области гостиницы начинают внедрять систему цифрового ID для заселения туристов. Теперь гостям не нужно предъявлять бумажные документы — данные автоматически передаются из государственных систем при сканировании QR-кода со смартфона.
В Вологде технологию уже запустили в трех отелях: "Атриум", "Спасская" и "Николаевский". В министерстве экономического развития, промышленности и торговли региона сообщили, что работу по подключению других объектов размещения продолжают.
"В областной столице новый механизм заселения уже используют три гостиницы: "Атриум", "Спасская" и отель "Николаевский". Работа по подключению к сервису других объектов размещения продолжается", — рассказали в министерстве экономического развития, промышленности и торговли Вологодской области.
Цифровой профиль интегрирован с государственными информационными системами. После сканирования кода персональные данные туриста поступают в систему бронирования отеля в зашифрованном виде. Это исключает ошибки при ручном вводе данных и соответствует закону о защите персональных данных.
Порядок заселения для гостя почти не изменился: он получает уведомление о резерве номера, а на стойке регистрации подтверждает личность через смартфон. Проект реализуют в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
|Категория отелей
|Срок обязательного перехода на цифровой ID
|Гостиницы от 50 номеров
|с 1 сентября 2026 года
|Объекты меньшей вместимости
|после сентября 2026 года
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