В Тюмени планируют выкупить подтопленные дома для строительства дорожной развязки

В Тюмени администрация обсудила с жителями улицы Госпаровской условия выкупа домов, которые оказались в зоне паводка. Речь идет о строениях № 40 и № 47а — они подтоплены полностью или частично.
Глава управы Центрального округа Евгений Триль встретился с собственниками жилья. Сейчас власти помогают людям решить юридические вопросы, чтобы после спада воды они могли вернуться в дома. Параллельно город запускает процедуру изъятия этих участков и выкупа строений в муниципальную собственность.
Земли под этими домами необходимы для развития транспортной инфраструктуры города — здесь планируют построить дорожную развязку. Остальные здания на Госпаровской, которые также заполнила вода, уже принадлежат муниципалитету и не используются для проживания.
Паводковая ситуация в регионе остается напряженной. К утру 28 июля уровень реки Туры достиг 877 см, при этом прогнозы указывают на возможный подъем до 910 см.
|Показатель
|Значение / Статус
|Текущий уровень Туры (на 28 июля)
|877 см
|Прогнозируемый максимум
|910 см
|Правовой режим в Тюмени и округе
|Режим ЧС регионального уровня
Жители региона могут получить актуальные сведения о ходе паводка и мерах безопасности по номеру телефона 122.
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