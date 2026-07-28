В Тюмени планируют выкупить подтопленные дома для строительства дорожной развязки

В Тюмени администрация обсудила с жителями улицы Госпаровской условия выкупа домов, которые оказались в зоне паводка. Речь идет о строениях № 40 и № 47а — они подтоплены полностью или частично.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Паводок в жилом районе

Глава управы Центрального округа Евгений Триль встретился с собственниками жилья. Сейчас власти помогают людям решить юридические вопросы, чтобы после спада воды они могли вернуться в дома. Параллельно город запускает процедуру изъятия этих участков и выкупа строений в муниципальную собственность.

Земли под этими домами необходимы для развития транспортной инфраструктуры города — здесь планируют построить дорожную развязку. Остальные здания на Госпаровской, которые также заполнила вода, уже принадлежат муниципалитету и не используются для проживания.

Ситуация с уровнем воды

Паводковая ситуация в регионе остается напряженной. К утру 28 июля уровень реки Туры достиг 877 см, при этом прогнозы указывают на возможный подъем до 910 см.

Показатель Значение / Статус Текущий уровень Туры (на 28 июля) 877 см Прогнозируемый максимум 910 см Правовой режим в Тюмени и округе Режим ЧС регионального уровня

Жители региона могут получить актуальные сведения о ходе паводка и мерах безопасности по номеру телефона 122.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов