Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оренбургский горсовет узаконил порядок содержания бесхозных детских площадок
Дефицит топлива в Воронежской области постепенно отступает
Танкеры обходят Баб-эль-Мандебский пролив для транзита через Суэцкий канал
Снижение давления в шинах приводит к увеличению температуры резины при езде
Хрустящая корочка и пряный дымок: секрет идеальной птицы на гриле за 30 минут
Дети Брухуновой и Петросяна уже несколько недель не с родителями: где сейчас Ваган и Матильда
Как опыт Оренбургской области помогает внедрять механизмы комплексного развития территорий
Римская мода стала делом государства: длинные волосы выдавали опасное влияние германцев
Потребление пяти чашек кофе в день снизило риск рака печени на 47%

В Барнауле проверяют готовность школ и детских садов к учебному году

Россия » Сибирь » Барнаул

В Барнауле началась проверка готовности детских садов и школ к новому учебному году. До 11 августа комиссия посетит около 250 образовательных организаций города.

Школьники у здания школы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьники у здания школы

Проверку начинают с дошкольных учреждений, на следующей неделе инспекторы перейдут к школам. В состав группы вошли сотрудники МВД по Алтайскому краю, Росгвардии, Госавтоинспекции Барнаула, представители профсоюза образования и городского комитета по образованию. К приемке также привлекли родителей и членов Совета женщин при главе города.

Сроки и особенности приемки

Большинство учреждений пройдут проверку в основной срок. Однако две школы — № 60 и № 102 — примут комиссию позже. Там сейчас завершают капитальный ремонт фасадов и внутренних помещений. Заместитель председателя городского комитета по образованию Василий Губанов сообщил, что несмотря на смещение сроков приемки, учебный год в этих школах начнется по плану.

Критерии оценки безопасности

Комиссия оценивает не только внешний вид зданий и наличие мебели. Основной акцент делают на технической исправности систем и безопасности детей. Инспекторы проверяют:

  • выполнение предписаний надзорных органов;
  • антитеррористическую защищенность объекта;
  • пожарную безопасность;
  • состояние зданий и благоустройство дворовых территорий.

Новые решения в садах

Одним из первых объектов проверки стал детский сад № 283. Поскольку здание новое и работает всего полтора года, летний ремонт здесь не требовался. Вместо этого педагоги внедрили интерактивные элементы на прогулочных площадках.

В саду установили тематические стенды с QR-кодами. С помощью смартфонов родители и дети могут получить информацию о растениях в мини-огороде или животных, чьи фигурки стоят рядом. Такой формат называют "коробочным решением" — это готовый образовательный продукт, который можно быстро внедрить в разных организациях.

"Обратила внимание на уличные уголки, где дети проводят много времени летом. Открытием стал уголок прошлого в стиле старинной избы с вещами, которые давно вышли из обихода", — отметила жительница Барнаула Людмила Лапковская, участвовавшая в приемке как родитель.

По итогам визита детский сад № 283 признали полностью готовым к началу занятий.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Красота и стиль
Брови как свои, только лучше: возвращаем лицу естественность, мягкость и гармонию
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
В Орле закроют Юбилейный мост через реку Орлик для пешеходов
Орловская область
В Орле закроют Юбилейный мост через реку Орлик для пешеходов
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Снижение давления в шинах приводит к увеличению температуры резины при езде
Хрустящая корочка и пряный дымок: секрет идеальной птицы на гриле за 30 минут
Дети Брухуновой и Петросяна уже несколько недель не с родителями: где сейчас Ваган и Матильда
Как опыт Оренбургской области помогает внедрять механизмы комплексного развития территорий
Римская мода стала делом государства: длинные волосы выдавали опасное влияние германцев
Потребление пяти чашек кофе в день снизило риск рака печени на 47%
Большинство АЗС Калининградской области перешли на безлимитную выдачу топлива
Сильный ветер повалил более ста деревьев в Верхне-Сочинском лесничестве
Росгвардия пресекла пять фактов незаконного хранения оружия в Пензенской области
Синоптики прогнозируют крупный град и грозы в Пермском крае
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.