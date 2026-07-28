В Барнауле проверяют готовность школ и детских садов к учебному году

В Барнауле началась проверка готовности детских садов и школ к новому учебному году. До 11 августа комиссия посетит около 250 образовательных организаций города.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Школьники у здания школы

Проверку начинают с дошкольных учреждений, на следующей неделе инспекторы перейдут к школам. В состав группы вошли сотрудники МВД по Алтайскому краю, Росгвардии, Госавтоинспекции Барнаула, представители профсоюза образования и городского комитета по образованию. К приемке также привлекли родителей и членов Совета женщин при главе города.

Сроки и особенности приемки

Большинство учреждений пройдут проверку в основной срок. Однако две школы — № 60 и № 102 — примут комиссию позже. Там сейчас завершают капитальный ремонт фасадов и внутренних помещений. Заместитель председателя городского комитета по образованию Василий Губанов сообщил, что несмотря на смещение сроков приемки, учебный год в этих школах начнется по плану.

Критерии оценки безопасности

Комиссия оценивает не только внешний вид зданий и наличие мебели. Основной акцент делают на технической исправности систем и безопасности детей. Инспекторы проверяют:

выполнение предписаний надзорных органов;

антитеррористическую защищенность объекта;

пожарную безопасность;

состояние зданий и благоустройство дворовых территорий.

Новые решения в садах

Одним из первых объектов проверки стал детский сад № 283. Поскольку здание новое и работает всего полтора года, летний ремонт здесь не требовался. Вместо этого педагоги внедрили интерактивные элементы на прогулочных площадках.

В саду установили тематические стенды с QR-кодами. С помощью смартфонов родители и дети могут получить информацию о растениях в мини-огороде или животных, чьи фигурки стоят рядом. Такой формат называют "коробочным решением" — это готовый образовательный продукт, который можно быстро внедрить в разных организациях.

"Обратила внимание на уличные уголки, где дети проводят много времени летом. Открытием стал уголок прошлого в стиле старинной избы с вещами, которые давно вышли из обихода", — отметила жительница Барнаула Людмила Лапковская, участвовавшая в приемке как родитель.

По итогам визита детский сад № 283 признали полностью готовым к началу занятий.