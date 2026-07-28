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Самарская область усилила патрулирование лесов из-за жаркой погоды

Россия » Поволжье » Самара

На оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев проверил готовность региона к прохождению пожароопасного сезона. По данным министра природных ресурсов и экологии Артема Ефимова, в связи с устойчивой жаркой погодой патрулирование лесной охраны наращено до 48 мобильных групп в сутки, все лесопожарные станции переведены в боевую готовность. Глава региона поручил подготовить единый регламент взаимодействия всех служб, обеспечивающих пожарную безопасность.

Лесной пожар
Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены
Лесной пожар

Техническая готовность и минерализованные полосы

Ключевым элементом противопожарного обустройства лесов остаются минерализованные полосы — искусственные борозды, очищенные до минерального слоя почвы. Они останавливают низовые пожары, не допуская перехода огня к кронам деревьев. На конец июля план по обновлению существующих минполос на территории гослесфонда выполнен на 52%. Параллельно создаются новые — в этом году запланирован монтаж полос общей протяженностью около 165 км.

Как пояснил руководитель управления охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства Евгений Пенин, полосы зарастают травой весной и летом, осенью их засыпает листвой. Поэтому их обновление проводится минимум дважды за сезон. Работы выполняют трактора с лесопожарными плугами: за один проход навесное оборудование вскрывает почву на ширину до двух метров — этого достаточно для надежного барьера. В рамках национального проекта "Экологическое благополучие" лесное хозяйство области получило два новых таких трактора.

Показатель Значение
Мобильных групп лесной охраны ежедневно 48
Выполнение плана по обновлению минполос 52%
Планируемая протяженность новых минполос ~165 км
Шлагбаумов установлено и обновлено 192
Новых тракторов с плугами получено 2
Минимальный штраф за нарушение в особый режим 40 000 руб.

Особый противопожарный режим и ответственность

Особый противопожарный режим в Самарской области действует до 15 октября. За период его действия полный запрет на разведение огня в лесах. Министерство напоминает: за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого режима предусмотрены штрафы от 40 тысяч рублей, при причинении ущерба — уголовная ответственность. Горячая линия лесной охраны: 8-846-231-00-63.

Дополнительно на гослесфонде продолжается обновление информационных стендов, благоустройство зон отдыха, практически завершено содержание лесных дорог для обеспечения транспортной доступности при тушении и профилактических работах.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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