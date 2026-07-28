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В Кировской области отменят ограничения на отпуск топлива к 2 августа

Россия » Поволжье » Киров

В Кировской области к 2 августа планируется отменить все ограничения по отпуску топлива. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Соколов.

Очередь советских автомобилей на АЗС на закате
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Очередь советских автомобилей на АЗС на закате

По словам главы региона, острая нехватка бензина появилась 6-7 июля, а к 28 июля ситуация фактически вошла в нормальное русло. Опыт других субъектов показал: подобный кризис разрешается за три-четыре недели. Многометровые очереди на заправках, изматывавшие кировчан недели, практически исчезли, а владельцы частных АЗС начали постепенно снижать розничные цены.

Министерство энергетики региона констатирует: ситуация выправляется. Глава региона поблагодарил руководство "Лукойла" за наращивание суточных поставок до 520 тонн и поручил главе облправительства провести переговоры с нефтяниками об очередном увеличении отгрузок — до 600 тонн в сутки. По расчетам властей, такой объем с запасом покроет все запросы жителей.

Понимаю, что три недели были для многих напряженными. Спасибо всем за выдержку, — написал Александр Соколов.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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