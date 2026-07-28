В Орловской области зафиксировали 1154 пожара с начала сезона

Лесопожарный сезон на Орловщине проходит без угрозы для населённых пунктов. К 27 июля в регионе зафиксировали 1154 пожара, но лесных и торфяных возгораний не зарегистрировано, а переход огня на дома предотвращен. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Орловской области.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Лесной пожар

Пожароопасный сезон начался 7 апреля. Особый противопожарный режим вводить не пришлось. Из общего числа пожаров 492 — природные, 321 — возгорания мусора, 341 — техногенные. Спутники зафиксировали 76 термических точек. При выездах на место МЧС составили восемь административных материалов: шесть штрафов на сумму 45 тысяч рублей и два предупреждения. Двадцать одна точка оказалась ложной — там вели плановые сжигания или фиксировали уже известные пожары.

Профилактика и контроль

Главный результат — ни одного перехода огня на земли населённых пунктов. Этого добились системной работой. С начала сезона провели 206 выездных обследований территорий, прилегающих к лесу, и 122 совместных рейда с полицией, лесным контролем и администрациями. Проверяли соблюдение правил разведения костров и сжигания сухой травы.

Итоги рейдов: 207 административных материалов за костры, сжигание травы и мусора, 43 штрафа на 420 тысяч рублей, 164 предупреждения. Шестьдесят три предостережения объявлены местным администрациям, предприятиям и ИП за захламление территорий горючими материалами.

Инженерная защита

Противопожарное обустройство лесов выполнено полностью. Устроено 1168 километров минерализованных полос, установлены 37 шлагбаумов, ограничивающих въезд в леса, и 79 информационных стендов. Опашка всех населённых пунктов, граничащих с лесом, прорублена на сто процентов — 25 километров полос периодически обновляют.

Экспертная проверка: специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам специалист по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова