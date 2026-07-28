В Уфе создадут новый жилой район Шакша-Южная на 263 гектарах

В Калининском районе Уфы появится новый жилой район "Шакша-Южная". Исполняющий обязанности мэра Рустам Шарипов подписал постановление о начале разработки проекта планировки этой территории.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительство новостроек в Москве

Градостроители возьмут под контроль участок площадью почти 263 гектара. За подготовку документов отвечает Главное управление архитектуры и градостроительства. График работ распределили так: инженерные изыскания закончат до 20 декабря 2026 года, а финальный проект планировки представят к 1 сентября 2027 года.

Этап работ Срок исполнения Инженерные изыскания до 20 декабря 2026 года Завершение проекта планировки до 1 сентября 2027 года

Архитекторам предстоит расставить на карте жилые дома, общественные здания и социальные объекты. В документе детально пропишут количество мест в новых школах и детских садах, спроектируют дороги и сети электро- и газоснабжения. Особый акцент сделают на современной городской среде: создадут безбарьерный доступ для маломобильных людей, проложат велосипедные дорожки и оборудуют зарядные станции для электромобилей.

Будущий район охватывает 18 кадастровых кварталов с сотнями частных участков. Чтобы избежать конфликтов при застройке, проект привяжут к существующим схемам инженерных сетей и генплану Уфы до 2042 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова