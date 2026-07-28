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В Уфе создадут новый жилой район Шакша-Южная на 263 гектарах

Россия » Поволжье » Уфа

В Калининском районе Уфы появится новый жилой район "Шакша-Южная". Исполняющий обязанности мэра Рустам Шарипов подписал постановление о начале разработки проекта планировки этой территории.

Строительство новостроек в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Градостроители возьмут под контроль участок площадью почти 263 гектара. За подготовку документов отвечает Главное управление архитектуры и градостроительства. График работ распределили так: инженерные изыскания закончат до 20 декабря 2026 года, а финальный проект планировки представят к 1 сентября 2027 года.

Этап работ Срок исполнения
Инженерные изыскания до 20 декабря 2026 года
Завершение проекта планировки до 1 сентября 2027 года

Архитекторам предстоит расставить на карте жилые дома, общественные здания и социальные объекты. В документе детально пропишут количество мест в новых школах и детских садах, спроектируют дороги и сети электро- и газоснабжения. Особый акцент сделают на современной городской среде: создадут безбарьерный доступ для маломобильных людей, проложат велосипедные дорожки и оборудуют зарядные станции для электромобилей.

Будущий район охватывает 18 кадастровых кварталов с сотнями частных участков. Чтобы избежать конфликтов при застройке, проект привяжут к существующим схемам инженерных сетей и генплану Уфы до 2042 года.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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