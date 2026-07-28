Минсельхоз РФ выделил средства на компенсацию ущерба аграриям Дагестана после ЧС

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обсудили развитие агропромышленного сектора республики. Стороны сосредоточились на восстановлении мелиоративных систем, подготовке профильных кадров и работе госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".
Основной акцент в разговоре коснулся ирригации. Сейчас в Дагестане восстанавливают объекты мелиорации, которые обеспечивают полив полей и доступ к воде для фермеров. Магомед Рамазанов отдельно поблагодарил Минсельхоз за помощь в ремонте Самур-Дербентского канала — одной из ключевых водных артерий региона.
Также обсудили финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Ведомство выделило средства на компенсацию ущерба аграриям, чьи хозяйства пострадали от чрезвычайной ситуации прошлой весной.
|Направление обсуждения
|Суть вопроса
|Мелиорация
|Восстановление объектов и Самур-Дербентского канала
|Социальная поддержка
|Выплаты аграриям, пострадавшим от весеннего ЧС
|Развитие территорий
|Реализация госпрограммы и подготовка кадров
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