Минсельхоз РФ выделил средства на компенсацию ущерба аграриям Дагестана после ЧС

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов обсудили развитие агропромышленного сектора республики. Стороны сосредоточились на восстановлении мелиоративных систем, подготовке профильных кадров и работе госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Фото: commons.wikimedia.org by Suleymannabiev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Махачкала

Основной акцент в разговоре коснулся ирригации. Сейчас в Дагестане восстанавливают объекты мелиорации, которые обеспечивают полив полей и доступ к воде для фермеров. Магомед Рамазанов отдельно поблагодарил Минсельхоз за помощь в ремонте Самур-Дербентского канала — одной из ключевых водных артерий региона.

Также обсудили финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Ведомство выделило средства на компенсацию ущерба аграриям, чьи хозяйства пострадали от чрезвычайной ситуации прошлой весной.

Направление обсуждения Суть вопроса Мелиорация Восстановление объектов и Самур-Дербентского канала Социальная поддержка Выплаты аграриям, пострадавшим от весеннего ЧС Развитие территорий Реализация госпрограммы и подготовка кадров