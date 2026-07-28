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Суд Новосибирска обязал пескобазу освободить землю для новой набережной

Россия » Сибирь » Новосибирск

Новосибирский суд обязал ООО "Сибирский причал" освободить земельный участок на берегу Оби, который компания использовала под пескобазу. Мэрия расторгла договор аренды в июне 2025 года для продления набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка. Арендаторы оспаривали решение в суде, но прогнали.

Возле села Быстрый Исток, река Обь
Фото: commons.wikimedia.org by Лариса94, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Возле села Быстрый Исток, река Обь

Суд удовлетворил иск администрации города. Компании также отказали в требовании признать расторжение договора незаконным. Пресс-центр мэрии сообщил, что после 17 июня 2025 года у арендатора не осталось правовых оснований для пользования участком.

Почему разорвали договор

Формально договор аренды прекратили 17 июня 2025 года. Главная цель — освободить территорию для продолжения набережной. Проект разрабатывает группа компаний "СибирьИнвест" (застройщик ЖК "Чернышевский"). На пути строительства оказался коллектор, его перекладка требует решения.

Дополнительный аргумент мэрии — нарушения, выявленные при проверке. На участке акватории Оби и за его пределами обнаружили отвалы грунта. В администрации считают, что это противоречит целям водопользования, условиям договора и является административным правонарушением.

Что известно об арендаторе

ООО "Сибирский причал" существует с 2015 года. Учредители: Владимир Семенов (34%), Андрей Конюк (33%), Татьяна Пономарева (33%). По данным "Контур.Фокус" на конец 2025 года выручка — 40,2 млн рублей, чистая прибыль — 7,1 млн рублей.

Показатель Значение
Год основания 2015
Учредители Семенов В. (34%), Конюк А. (33%), Пономарева Т. (33%)
Выручка (конец 2025 г.) 40,2 млн руб.
Чистая прибыль (конец 2025 г.) 7,1 млн руб.
 Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и  благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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