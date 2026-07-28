Суд Новосибирска обязал пескобазу освободить землю для новой набережной

Новосибирский суд обязал ООО "Сибирский причал" освободить земельный участок на берегу Оби, который компания использовала под пескобазу. Мэрия расторгла договор аренды в июне 2025 года для продления набережной от Димитровского моста до Заельцовского парка. Арендаторы оспаривали решение в суде, но прогнали.

Фото: commons.wikimedia.org by Лариса94, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Возле села Быстрый Исток, река Обь

Суд удовлетворил иск администрации города. Компании также отказали в требовании признать расторжение договора незаконным. Пресс-центр мэрии сообщил, что после 17 июня 2025 года у арендатора не осталось правовых оснований для пользования участком.

Почему разорвали договор

Формально договор аренды прекратили 17 июня 2025 года. Главная цель — освободить территорию для продолжения набережной. Проект разрабатывает группа компаний "СибирьИнвест" (застройщик ЖК "Чернышевский"). На пути строительства оказался коллектор, его перекладка требует решения.

Дополнительный аргумент мэрии — нарушения, выявленные при проверке. На участке акватории Оби и за его пределами обнаружили отвалы грунта. В администрации считают, что это противоречит целям водопользования, условиям договора и является административным правонарушением.

Что известно об арендаторе

ООО "Сибирский причал" существует с 2015 года. Учредители: Владимир Семенов (34%), Андрей Конюк (33%), Татьяна Пономарева (33%). По данным "Контур.Фокус" на конец 2025 года выручка — 40,2 млн рублей, чистая прибыль — 7,1 млн рублей.

Показатель Значение Год основания 2015 Учредители Семенов В. (34%), Конюк А. (33%), Пономарева Т. (33%) Выручка (конец 2025 г.) 40,2 млн руб. Чистая прибыль (конец 2025 г.) 7,1 млн руб.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова