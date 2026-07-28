Центр спортивной подготовки Пермского края обновил оборудование ледовой арены СК им. Сухарева

В Пермском крае завершен ремонт ледовой арены СК им. Сухарева. Как сообщили в Центре спортивной подготовки региона, впервые с момента ввода объекта в эксплуатацию проведено полное обследование систем охлаждения, намораживания льда и качества основания арены.

Фото: commons.wikimedia.org by Cheezzus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ледовая арена

По итогам осмотра выполнен текущий ремонт установки охлаждения жидкости, проведена антикоррозийная обработка и смонтирована новая изоляция. Заменена гидроизоляция по периметру арены, выполнена подсыпка основания для устранения отклонений плоскости от нормативных показателей. Обновлены технологические ворота, отремонтированы калитки хоккейного стального борта и короба, места судей и штрафных игроков, пол в тамбуре.

В ближайшее время начнется заливка льда, после чего спортсмены смогут приступить к тренировкам и оценить новое покрытие.

Второй этап модернизации

Ремонт стал вторым этапом масштабной модернизации арены. В прошлом году подрядчик отремонтировал систему холодильного оборудования, хоккейные борта, заменил пол и звукоизоляционные плиты, обновил раздевалки, судейские комнаты и холл. В текущем году в рамках гарантийных обязательств подрядчик устранит выявленные недочеты.