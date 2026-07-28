В Якутии начали поставлять дополнительные партии бензина и дизельного топлива

В Якутию начали поставлять дополнительные партии бензина и дизельного топлива. Грузы идут железной дорогой, речными танкерами и автотранспортом. Меры по стабилизации рынка согласовали Минэнерго и Минвостокразвития России в рамках северного завоза.
Логистика сейчас задействует несколько ключевых узлов. На станцию Томмот прибудут составы с бензином АИ-95 и дизтопливом для "Саханефтегазсбыта". В Усть-Куте уже сформировали новые партии АИ-92, АИ-95 и разных марок дизеля — их отправят в республику по мере готовности. Речной транспорт из Усть-Кута сейчас разгружает топливо на Якутской нефтебазе, откуда его повезут машинами на базу в Нижнем Бестяхе.
Поставки охватывают и других операторов. "Туймаада-нефть" ждет в Нижнем Бестяхе вагоны с бензином (АИ-92, АИ-95), дизелем и авиационным керосином. Также топливо направлено в адрес ООО "СибОйл".
|Оператор
|Топливо
|Пункты доставки
|Саханефтегазсбыт
|АИ-95, дизель
|ст. Томмот, Нижнебестяхская нефтебаза
|Туймаада-нефть
|АИ-92, АИ-95, дизель, авиатопливо
|ст. Нижний Бестях
|СибОйл
|бензин, дизель (разные марки)
|по маршрутам оператора
Дефицит топлива все еще ощущается в некоторых точках региона. На трех АЗС — одной в Алдане и двух в Нерюнгри — временно оставили отпуск нефтепродуктов по QR-кодам. Ограничения снимут, когда поставки полностью выровняются.
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