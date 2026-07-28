Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезды теперь создадут на Земле: технологический рывок Китая оставил мировых лидеров позади
Забота о личинках у муравьев оказалась связана с теми же сигналами, что и поиск пищи
Заболевание, а не привычка: как вернуть здоровье лапам и защитить естественный барьер кожи
Таиланд отменяет 60-дневный безвиз для 93 стран: большинство вернутся к 30 дням
В Барнауле проверяют готовность школ и детских садов к учебному году
Самарская область усилила патрулирование лесов из-за жаркой погоды
Заправка без поисков и очередей: новая функция поможет водителям найти топливо рядом
В Перми создадут музей каменных надгробий и скульптур на месте бывшего зоопарка
Космический мусор начали искать новым способом: радиотелескопы вышли на защиту орбиты Земли

В Якутии начали поставлять дополнительные партии бензина и дизельного топлива

Россия » Дальний Восток » Якутск

В Якутию начали поставлять дополнительные партии бензина и дизельного топлива. Грузы идут железной дорогой, речными танкерами и автотранспортом. Меры по стабилизации рынка согласовали Минэнерго и Минвостокразвития России в рамках северного завоза.

Бензовоз на АЗС
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензовоз на АЗС

Логистика сейчас задействует несколько ключевых узлов. На станцию Томмот прибудут составы с бензином АИ-95 и дизтопливом для "Саханефтегазсбыта". В Усть-Куте уже сформировали новые партии АИ-92, АИ-95 и разных марок дизеля — их отправят в республику по мере готовности. Речной транспорт из Усть-Кута сейчас разгружает топливо на Якутской нефтебазе, откуда его повезут машинами на базу в Нижнем Бестяхе.

Поставки охватывают и других операторов. "Туймаада-нефть" ждет в Нижнем Бестяхе вагоны с бензином (АИ-92, АИ-95), дизелем и авиационным керосином. Также топливо направлено в адрес ООО "СибОйл".

Оператор Топливо Пункты доставки
Саханефтегазсбыт АИ-95, дизель ст. Томмот, Нижнебестяхская нефтебаза
Туймаада-нефть АИ-92, АИ-95, дизель, авиатопливо ст. Нижний Бестях
СибОйл бензин, дизель (разные марки) по маршрутам оператора

Дефицит топлива все еще ощущается в некоторых точках региона. На трех АЗС — одной в Алдане и двух в Нерюнгри — временно оставили отпуск нефтепродуктов по QR-кодам. Ограничения снимут, когда поставки полностью выровняются.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Сейчас читают
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Садоводство, цветоводство
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Казахстан
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Бархатная карамель и хрустящий арахис: готовим восточный шербет на собственной кухне
ФАС начала разбирательства против владельцев российских заправок из-за цен
Школу имени Кижеватова в Бессоновском районе Пензенской области откроют к 1 сентября
Дизайнеры больше не гадают: математическая пропорция оттенков изменила подход к домашнему уюту
Более 550 жителей Вологодской области получили выплаты на поиск работы
Частную медицину хотят подключить к ОМС: почему одного закона будет недостаточно
Казахстанский водитель выплатит 300 тысяч рублей за нарушение габаритов в Пензенской области
В Тюменской области отказались от перевода жителей на привозную воду
В рязанском селе Кальном проверят систему уведомления жителей о перебоях с электричеством
Гольфстрим списали слишком рано: Южный океан раскрыл источник неожиданной солёности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.