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Школу имени Кижеватова в Бессоновском районе Пензенской области откроют к 1 сентября

Россия » Поволжье » Пенза

Школу имени Героя Советского Союза А. М. Кижеватова в Бессоновском районе планируют открыть к началу нового учебного года. Работы по капитальному ремонту здания завершатся до 1 сентября, сообщили в региональном министерстве образования.

Ученики в классе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ученики в классе

На текущий момент объект готов на 82%. Строители уже заменили мягкую кровлю, утеплили фасад и установили новые окна и двери. Сейчас рабочие обновляют входные группы и завершают отделку внутренних помещений: стены красят или облицовывают керамической плиткой. Инженерные сети здания полностью обновили.

Параметр школы Данные
Площадь здания около 3 000 кв. м
Максимальная вместимость 640 человек
Текущее число учеников 288 детей (в 17 классах)
Штат педагогов 27 человек

На закупку оборудования и мебели потратят 9,2 млн рублей. Средства направят на оснащение кабинетов физики, химии, биологии, ИЗО и ОБЗР. Для уроков информатики купят мультимедийные панели, а в кабинет технологии доставят новые станки и швейные машины. Вопросы оснащения школьного пищеблока закроет местный бюджет.

Трехэтажное кирпичное здание на улице Большая Дорога построили в 1967 году. После капитального ремонта школа сможет полноценно использовать свой ресурс и обеспечить современные условия для обучения сельских школьников.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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