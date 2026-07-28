Школу имени Кижеватова в Бессоновском районе Пензенской области откроют к 1 сентября

Школу имени Героя Советского Союза А. М. Кижеватова в Бессоновском районе планируют открыть к началу нового учебного года. Работы по капитальному ремонту здания завершатся до 1 сентября, сообщили в региональном министерстве образования.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Ученики в классе

На текущий момент объект готов на 82%. Строители уже заменили мягкую кровлю, утеплили фасад и установили новые окна и двери. Сейчас рабочие обновляют входные группы и завершают отделку внутренних помещений: стены красят или облицовывают керамической плиткой. Инженерные сети здания полностью обновили.

Параметр школы Данные Площадь здания около 3 000 кв. м Максимальная вместимость 640 человек Текущее число учеников 288 детей (в 17 классах) Штат педагогов 27 человек

На закупку оборудования и мебели потратят 9,2 млн рублей. Средства направят на оснащение кабинетов физики, химии, биологии, ИЗО и ОБЗР. Для уроков информатики купят мультимедийные панели, а в кабинет технологии доставят новые станки и швейные машины. Вопросы оснащения школьного пищеблока закроет местный бюджет.

Трехэтажное кирпичное здание на улице Большая Дорога построили в 1967 году. После капитального ремонта школа сможет полноценно использовать свой ресурс и обеспечить современные условия для обучения сельских школьников.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова