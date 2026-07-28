Более 550 жителей Вологодской области получили выплаты на поиск работы

Более 550 жителей Вологодской области с начала года заключили социальные контракты на поиск работы. Эта мера поддержки доступна молодым специалистам и реализуется в рамках нацпроекта "Семья".
|Этап поддержки
|Выплата / Действие
|Первый месяц контракта
|20 850 рублей
|После трудоустройства
|Выплаты в течение трех месяцев
"Молодые специалисты могут получить содействие в трудоустройстве и материальную помощь. После заключения социального контракта сотрудники службы занятости помогут найти подходящую работу", — пояснил министр труда и соцзащиты области Александр Ершов.
Деньги можно тратить на любые нужды. Чтобы получить выплаты, человеку нужно зарегистрироваться на платформе "Работа в России", встать на учет в центре занятости и выйти на работу.
Подать заявление можно тремя способами: через портал Госуслуг, в МФЦ или непосредственно в учреждении соцзащиты.
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