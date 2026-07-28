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Более 550 жителей Вологодской области получили выплаты на поиск работы

Россия » Северо-Запад » Вологда

Более 550 жителей Вологодской области с начала года заключили социальные контракты на поиск работы. Эта мера поддержки доступна молодым специалистам и реализуется в рамках нацпроекта "Семья".

Женщина за компьютером в офисе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Женщина за компьютером в офисе
Этап поддержки Выплата / Действие
Первый месяц контракта 20 850 рублей
После трудоустройства Выплаты в течение трех месяцев

"Молодые специалисты могут получить содействие в трудоустройстве и материальную помощь. После заключения социального контракта сотрудники службы занятости помогут найти подходящую работу", — пояснил министр труда и соцзащиты области Александр Ершов.

Деньги можно тратить на любые нужды. Чтобы получить выплаты, человеку нужно зарегистрироваться на платформе "Работа в России", встать на учет в центре занятости и выйти на работу.

Подать заявление можно тремя способами: через портал Госуслуг, в МФЦ или непосредственно в учреждении соцзащиты.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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