Более 550 жителей Вологодской области получили выплаты на поиск работы

Более 550 жителей Вологодской области с начала года заключили социальные контракты на поиск работы. Эта мера поддержки доступна молодым специалистам и реализуется в рамках нацпроекта "Семья".

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Этап поддержки Выплата / Действие Первый месяц контракта 20 850 рублей После трудоустройства Выплаты в течение трех месяцев

"Молодые специалисты могут получить содействие в трудоустройстве и материальную помощь. После заключения социального контракта сотрудники службы занятости помогут найти подходящую работу", — пояснил министр труда и соцзащиты области Александр Ершов.

Деньги можно тратить на любые нужды. Чтобы получить выплаты, человеку нужно зарегистрироваться на платформе "Работа в России", встать на учет в центре занятости и выйти на работу.

Подать заявление можно тремя способами: через портал Госуслуг, в МФЦ или непосредственно в учреждении соцзащиты.