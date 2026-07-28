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Казахстанский водитель выплатит 300 тысяч рублей за нарушение габаритов в Пензенской области

Россия » Поволжье » Саратов

Водитель грузовика из Казахстана заплатит 300 тысяч рублей за превышение допустимой ширины транспортного средства. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отклонил жалобу защиты, которая просила снизить сумму штрафа или заменить его предупреждением.

Асфальт в жару
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Асфальт в жару

Нарушение зафиксировали 28 ноября на 593-м километре трассы М-5 в Мокшанском районе Пензенской области. Инспектор Госавтодорнадзора обнаружил, что автомобиль Volvo с прицепом Schmitz превысил установленный габарит по ширине на 18 сантиметров: фактический показатель составил 2,78 метра при норме в 2,6 метра.

Параметр Данные
Транспортное средство Volvo с прицепом Schmitz (Казахстан)
Собственник ТОО ATLK (Казахстан)
Превышение габаритов 0,18 м (фактическая ширина 2,78 м)
Сумма штрафа 300 000 рублей

Суд изучил материалы дела и решил оставить решение Ространснадзора в силе. Оснований для смягчения наказания правосудие не нашло.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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