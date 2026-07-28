Казахстанский водитель выплатит 300 тысяч рублей за нарушение габаритов в Пензенской области

Водитель грузовика из Казахстана заплатит 300 тысяч рублей за превышение допустимой ширины транспортного средства. Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове отклонил жалобу защиты, которая просила снизить сумму штрафа или заменить его предупреждением.
Нарушение зафиксировали 28 ноября на 593-м километре трассы М-5 в Мокшанском районе Пензенской области. Инспектор Госавтодорнадзора обнаружил, что автомобиль Volvo с прицепом Schmitz превысил установленный габарит по ширине на 18 сантиметров: фактический показатель составил 2,78 метра при норме в 2,6 метра.
|Параметр
|Данные
|Транспортное средство
|Volvo с прицепом Schmitz (Казахстан)
|Собственник
|ТОО ATLK (Казахстан)
|Превышение габаритов
|0,18 м (фактическая ширина 2,78 м)
|Сумма штрафа
|300 000 рублей
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