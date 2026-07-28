В Орловской области обновили библиотеку имени Благининой после капремонта

В Орловской области после капитального ремонта открылась Центральная районная библиотека имени Благининой. Обновление учреждения приурочили к годовщине основания района.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Счастливая пара рассматривает книгу в книжном магазине

На модернизацию здания и закупку оснащения потратили 8,4 миллиона рублей. Работы прошли по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры».

Что изменилось Результат Книжный фонд +4 000 новых единиц литературы Оснащение зала Новая мебель, кондиционеры и техника Бюджет работ 8,4 млн рублей

Для читателей создали более комфортные условия: установили систему кондиционирования воздуха и заменили старую мебель на новую. Также обновили техническую базу библиотеки.

В торжественном открытии здания поучаствовали губернатор Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский и сенатор Василий Иконников.

"Учреждение открылось после ремонта и модернизации", — сообщил представитель пресс-службы губернатора Орловской области.

Экспертная проверка:

специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова