В Орловской области обновили библиотеку имени Благининой после капремонта

В Орловской области после капитального ремонта открылась Центральная районная библиотека имени Благининой. Обновление учреждения приурочили к годовщине основания района.
На модернизацию здания и закупку оснащения потратили 8,4 миллиона рублей. Работы прошли по региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры».
|Что изменилось
|Результат
|Книжный фонд
|+4 000 новых единиц литературы
|Оснащение зала
|Новая мебель, кондиционеры и техника
|Бюджет работ
|8,4 млн рублей
Для читателей создали более комфортные условия: установили систему кондиционирования воздуха и заменили старую мебель на новую. Также обновили техническую базу библиотеки.
В торжественном открытии здания поучаствовали губернатор Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский и сенатор Василий Иконников.
"Учреждение открылось после ремонта и модернизации", — сообщил представитель пресс-службы губернатора Орловской области.
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