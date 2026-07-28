Завод ОЗММ зафиксировал убыток 2 млрд рублей на фоне заморозки инвестиций ОМК

Объединённая металлургическая компания (ОМК) прекратила строительство завода бесшовных нержавеющих труб в Старом Осколе. Проект, который должен был стать одним из крупнейших инвестиционных событий Белгородской области, заморожен спустя два года после анонса.
Для жителей города и сотрудников Оскольского завода металлургического машиностроения (ОЗММ) эта новость означает риск потери тысяч рабочих мест. В конце 2023 года ОМК выкупила убыточный ОЗММ, пообещав сохранить трудовые коллективы. План предполагал удержать 4 тысячи рабочих мест и создать еще 200 новых к моменту запуска производства в 2027 году.
|Показатель
|Значение
|Первоначальный объем инвестиций
|34,6 млрд рублей
|Итоговая стоимость проекта
|42,2 млрд рублей
|Количество сохраняемых рабочих мест
|4 000 человек
|Плановый срок запуска
|2027 год
В пресс-службе ОМК подтвердили остановку работ. Причины связали с общим состоянием экономики, экспортными ограничениями и высокой ключевой ставкой ЦБ.
Однако эксперты указывают на более глубокие проблемы. Промышленный аналитик Леонид Хазанов отмечает, что ОМК перенаправила ресурсы на строительство другого завода в Нижегородской области. Также он напоминает о финансовых потерях самого ОЗММ — за прошлый год завод зафиксировал убыток в 2 миллиарда рублей. Не последнюю роль, по мнению эксперта, сыграла и оперативная обстановка в Белгородском регионе.
Технологическая сторона вопроса также осложнила проект. По словам Ильи Жарского, управляющего партнёра группы Veta, производство бесшовных труб требует высокого и стабильного спроса. Из-за санкций компания была вынуждена переориентироваться на внутренний рынок, где предложение сейчас превышает потребность. Рост стоимости стройки с 34,6 до 42,2 млрд рублей он объясняет подорожанием материалов и оборудования.
Официальный статус проекта в регионе остается неопределенным. В правительство области формального отказа от строительства не поступало, но фактически работы на площадке не ведутся. На сайте АО "Корпорация "Развитие"" проект до сих пор числится как планируемый к реализации.
"Проект технологически сложен… из-за санкций ориентироваться приходится на внутренний рынок, где предложение превышает спрос", — пояснил управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.
Обещание сохранить 4 тысячи рабочих мест было привязано к реализации инвестпроекта. Поскольку строительство завода остановлено, гарантии сохранения штата остаются под вопросом.
Увеличение сметы с 34,6 до 42,2 млрд рублей связано с ростом цен на строительные работы и импортное оборудование.
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