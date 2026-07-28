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Завод ОЗММ зафиксировал убыток 2 млрд рублей на фоне заморозки инвестиций ОМК

Россия » Центр » Белгород

Объединённая металлургическая компания (ОМК) прекратила строительство завода бесшовных нержавеющих труб в Старом Осколе. Проект, который должен был стать одним из крупнейших инвестиционных событий Белгородской области, заморожен спустя два года после анонса.

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Фото: pixabay.com by velikorodov94 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
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Для жителей города и сотрудников Оскольского завода металлургического машиностроения (ОЗММ) эта новость означает риск потери тысяч рабочих мест. В конце 2023 года ОМК выкупила убыточный ОЗММ, пообещав сохранить трудовые коллективы. План предполагал удержать 4 тысячи рабочих мест и создать еще 200 новых к моменту запуска производства в 2027 году.

Показатель Значение
Первоначальный объем инвестиций 34,6 млрд рублей
Итоговая стоимость проекта 42,2 млрд рублей
Количество сохраняемых рабочих мест 4 000 человек
Плановый срок запуска 2027 год

В пресс-службе ОМК подтвердили остановку работ. Причины связали с общим состоянием экономики, экспортными ограничениями и высокой ключевой ставкой ЦБ.

Однако эксперты указывают на более глубокие проблемы. Промышленный аналитик Леонид Хазанов отмечает, что ОМК перенаправила ресурсы на строительство другого завода в Нижегородской области. Также он напоминает о финансовых потерях самого ОЗММ — за прошлый год завод зафиксировал убыток в 2 миллиарда рублей. Не последнюю роль, по мнению эксперта, сыграла и оперативная обстановка в Белгородском регионе.

Технологическая сторона вопроса также осложнила проект. По словам Ильи Жарского, управляющего партнёра группы Veta, производство бесшовных труб требует высокого и стабильного спроса. Из-за санкций компания была вынуждена переориентироваться на внутренний рынок, где предложение сейчас превышает потребность. Рост стоимости стройки с 34,6 до 42,2 млрд рублей он объясняет подорожанием материалов и оборудования.

Официальный статус проекта в регионе остается неопределенным. В правительство области формального отказа от строительства не поступало, но фактически работы на площадке не ведутся. На сайте АО "Корпорация "Развитие"" проект до сих пор числится как планируемый к реализации.

"Проект технологически сложен… из-за санкций ориентироваться приходится на внутренний рынок, где предложение превышает спрос", — пояснил управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.

Ответы на популярные вопросы

Что теперь будет с рабочими местами на ОЗММ?

Обещание сохранить 4 тысячи рабочих мест было привязано к реализации инвестпроекта. Поскольку строительство завода остановлено, гарантии сохранения штата остаются под вопросом.

Почему стоимость проекта выросла почти на 8 миллиардов?

Увеличение сметы с 34,6 до 42,2 млрд рублей связано с ростом цен на строительные работы и импортное оборудование.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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