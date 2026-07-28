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Две недели без горячей воды: какие улицы Пензы попадут под ограничение

Россия » Поволжье » Пенза

Жители центральной части Пензы останутся без горячей воды на две недели. Ресурсоснабжающая организация проводит гидравлические испытания тепловых сетей, чтобы подготовить город к зимнему периоду.

Вода из крана
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вода из крана

Подачу воды ограничат с 9:00 28 июля и восстановят к 20:00 10 августа. Под отключение попадают жилые дома на улицах Пушкина, Ставского, Суворова, Бакунина, Плеханова, Кулакова, Новый Кавказ, Ворошилова, Коммунистической, Максима Горького и Космодемьянской.

Объекты под ограничением

Перебои затронут не только жилой сектор, но и административные здания, социальные учреждения, образовательные центры. В списке оказались:

  • Медицина: центральная женская консультация (ул. Пушкина), поликлиника № 3 (ул. Володарского).
  • Образование: лицей № 14, школа № 2, училище олимпийского резерва, детские сады № 103, № 123 и № 88.
  • Культура и спорт: областная филармония, дворец водного спорта "Сура", киноконцертный зал "Пенза", ФОК на Бакунина.
  • Госуправление: здания областного суда, УМВД, управления по контролю за оборотом наркотиков, регионального управления ФССП и администрации Ленинского района (ул. Московская, Революционная, Суворова и Бакунина).

Зачем нужны испытания

Специалисты подают в трубопроводы воду под высоким давлением. Этот метод позволяет найти слабые места в системе и устранить дефекты сейчас, чтобы избежать аварийных отключений тепла зимой.

"Гидравлические испытания являются обязательной ежегодной процедурой", — пояснили в ресурсоснабжающей организации.

Меры безопасности

В городе просят соблюдать осторожность: не заходить за ограждения, избегать зон скопления воды и выхода пара. Также водителям рекомендуют не парковать автомобили рядом с местами проведения работ.

Параметр Данные
Начало отключения 28 июля, 9:00
Окончание работ 10 августа, 20:00
Зона охвата Центр Пензы (Ленинский район)
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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