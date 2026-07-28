Две недели без горячей воды: какие улицы Пензы попадут под ограничение

Жители центральной части Пензы останутся без горячей воды на две недели. Ресурсоснабжающая организация проводит гидравлические испытания тепловых сетей, чтобы подготовить город к зимнему периоду.
Подачу воды ограничат с 9:00 28 июля и восстановят к 20:00 10 августа. Под отключение попадают жилые дома на улицах Пушкина, Ставского, Суворова, Бакунина, Плеханова, Кулакова, Новый Кавказ, Ворошилова, Коммунистической, Максима Горького и Космодемьянской.
Перебои затронут не только жилой сектор, но и административные здания, социальные учреждения, образовательные центры. В списке оказались:
Специалисты подают в трубопроводы воду под высоким давлением. Этот метод позволяет найти слабые места в системе и устранить дефекты сейчас, чтобы избежать аварийных отключений тепла зимой.
"Гидравлические испытания являются обязательной ежегодной процедурой", — пояснили в ресурсоснабжающей организации.
В городе просят соблюдать осторожность: не заходить за ограждения, избегать зон скопления воды и выхода пара. Также водителям рекомендуют не парковать автомобили рядом с местами проведения работ.
|Параметр
|Данные
|Начало отключения
|28 июля, 9:00
|Окончание работ
|10 августа, 20:00
|Зона охвата
|Центр Пензы (Ленинский район)
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