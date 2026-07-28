В Ставрополе возбудили дело против руководителей предприятий по уклонению от репатриации валюты

В Ставрополе возбудили уголовное дело против руководителей двух крупных промышленных предприятий. Бизнесменов подозревают в уклонении от репатриации валюты, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

По данным следствия, один из предпринимателей в 2024 году провел сделку между структурами собственного холдинга. Он продал иностранной компании, не имеющей статуса резидента России, стопроцентную долю в уставном капитале одной из своих фирм. Сумма сделки по курсу на тот момент составила более 800 млн рублей.

Договор обязывал покупателя перечислить деньги на счет российской стороны в течение шести месяцев после подписания документа. Срок вышел, но средства так и не поступили.

"Руководитель группы компаний по договоренности со вторым фигурантом дела и его партнерами не принял мер для завершения расчетов", — пояснила Ирина Волк.

Следователи установили, что бизнесмен намеренно проигнорировал задолженность: он не отправлял претензионные письма и требования о погашении долга, а также не подавал исковые заявления в суд. Расследованием занимается ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Детали сделки и сумма долга

Параметр Значение Сумма сделки Более 800 млн рублей Срок оплаты по договору До 6 месяцев Объект продажи 100% доля в уставном капитале компании

Ответы на популярные вопросы

Что такое репатриация валюты?

Это обязанность российского резидента вернуть в страну валютную выручку, полученную от продажи товаров или услуг иностранному контрагенту, в установленные законом сроки.

Чем грозит нарушение этого правила?

За умышленное невозвращение средств в Россию предусмотрена административная и уголовная ответственность.