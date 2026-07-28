В Ставрополе возбудили дело против руководителей предприятий по уклонению от репатриации валюты

В Ставрополе возбудили уголовное дело против руководителей двух крупных промышленных предприятий. Бизнесменов подозревают в уклонении от репатриации валюты, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным следствия, один из предпринимателей в 2024 году провел сделку между структурами собственного холдинга. Он продал иностранной компании, не имеющей статуса резидента России, стопроцентную долю в уставном капитале одной из своих фирм. Сумма сделки по курсу на тот момент составила более 800 млн рублей.
Договор обязывал покупателя перечислить деньги на счет российской стороны в течение шести месяцев после подписания документа. Срок вышел, но средства так и не поступили.
"Руководитель группы компаний по договоренности со вторым фигурантом дела и его партнерами не принял мер для завершения расчетов", — пояснила Ирина Волк.
Следователи установили, что бизнесмен намеренно проигнорировал задолженность: он не отправлял претензионные письма и требования о погашении долга, а также не подавал исковые заявления в суд. Расследованием занимается ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
|Параметр
|Значение
|Сумма сделки
|Более 800 млн рублей
|Срок оплаты по договору
|До 6 месяцев
|Объект продажи
|100% доля в уставном капитале компании
Это обязанность российского резидента вернуть в страну валютную выручку, полученную от продажи товаров или услуг иностранному контрагенту, в установленные законом сроки.
За умышленное невозвращение средств в Россию предусмотрена административная и уголовная ответственность.
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