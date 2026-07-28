В Уфе построят Центр радионуклидной терапии для пациентов Поволжья и Урала

В Уфе построят Центр радионуклидной терапии на базе городской клинической больницы № 18. Главгосэкспертиза России уже одобрила корректировки в проектной документации, что позволяет завершить строительство с учетом всех дополнений.
Новый медицинский объект станет частью общероссийской сети центров ядерной медицины. После запуска центр возьмет на себя обслуживание пациентов не только из Башкортостана, но и из других республик Приволжского и Уральского федеральных округов. Это расширит доступ к высокотехнологичной помощи с применением современных изотопов.
Здание центра представляет собой трехэтажный Г-образный корпус с подвалом. Площадь объекта составит более 6 тысяч квадратных метров. Конструктив здания базируется на внутреннем монолитном железобетонном каркасе.
|Элемент инфраструктуры
|Описание и назначение
|Стационар
|"Активные" палаты на 20 коек для круглосуточного пребывания
|Специализированные зоны
|Блоки радионуклидного обеспечения, административные помещения
|Инженерный комплекс
|Котельная, кислородная станция, дизель-генератор и КПП
Создание такого центра в Уфе превращает город в один из узловых точек высокотехнологичной медицины для всего Поволжья и Урала. Это снизит нагрузку на федеральные клиники и сократит время ожидания специализированного лечения для жителей региона.
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