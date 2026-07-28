Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Реконструкция трассы М-5 "Урал" в Башкирии охватит более 24 километров дороги
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Отказ ради семьи: что Ксения Бородина обсудила с мужем перед съёмками в кино
Tank готовится пополнить российскую линейку новым гибридным внедорожником с полным приводом
Организация EarthJustice предупреждает: космические дата-центры могут нарушить состав воздуха
Жители ряда улиц Луганска останутся без водоснабжения с 29 по 30 июля
Российские импортёры столкнулись с массовыми доначислениями таможенных платежей
Поставщики бензина АИ-92 и АИ-95 в Новосибирске попали под расследование УФАС
Новая эра японского автопрома: почему лидеры рынка решили забыть о конкуренции

В Уфе построят Центр радионуклидной терапии для пациентов Поволжья и Урала

Россия » Поволжье » Уфа

В Уфе построят Центр радионуклидной терапии на базе городской клинической больницы № 18. Главгосэкспертиза России уже одобрила корректировки в проектной документации, что позволяет завершить строительство с учетом всех дополнений.

онкобольной рак больница
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
онкобольной рак больница

Новый медицинский объект станет частью общероссийской сети центров ядерной медицины. После запуска центр возьмет на себя обслуживание пациентов не только из Башкортостана, но и из других республик Приволжского и Уральского федеральных округов. Это расширит доступ к высокотехнологичной помощи с применением современных изотопов.

Технические характеристики и оснащение

Здание центра представляет собой трехэтажный Г-образный корпус с подвалом. Площадь объекта составит более 6 тысяч квадратных метров. Конструктив здания базируется на внутреннем монолитном железобетонном каркасе.

Элемент инфраструктуры Описание и назначение
Стационар "Активные" палаты на 20 коек для круглосуточного пребывания
Специализированные зоны Блоки радионуклидного обеспечения, административные помещения
Инженерный комплекс Котельная, кислородная станция, дизель-генератор и КПП

Создание такого центра в Уфе превращает город в один из узловых точек высокотехнологичной медицины для всего Поволжья и Урала. Это снизит нагрузку на федеральные клиники и сократит время ожидания специализированного лечения для жителей региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Рис больше никогда не слипнется: секретный способ убрать крахмал без лишних промываний
Еда и рецепты
Рис больше никогда не слипнется: секретный способ убрать крахмал без лишних промываний
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Еда и рецепты
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Авто
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Ольга Орлова раскрыла тайну встреч с сыном Жанны Фриске: о чём она договорилась с Шепелевым
Отказ ради семьи: что Ксения Бородина обсудила с мужем перед съёмками в кино
Tank готовится пополнить российскую линейку новым гибридным внедорожником с полным приводом
Организация EarthJustice предупреждает: космические дата-центры могут нарушить состав воздуха
Жители ряда улиц Луганска останутся без водоснабжения с 29 по 30 июля
Российские импортёры столкнулись с массовыми доначислениями таможенных платежей
Поставщики бензина АИ-92 и АИ-95 в Новосибирске попали под расследование УФАС
Новая эра японского автопрома: почему лидеры рынка решили забыть о конкуренции
Резкий скачок цен на топливо в Оренбургской области привел к проверке АЗС
Раковые колонии больше не теряются в лунках: какой снимок раскрывает силу ColCounter
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.