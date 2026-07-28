Реконструкция трассы М-5 "Урал" в Башкирии охватит более 24 километров дороги

В Башкирии готовят к утверждению проект планировки территории для реконструкции участка федеральной трассы М-5 "Урал" на отрезке Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки. Документ опубликован Министерством строительства и архитектуры республики и сейчас находится на стадии общественных обсуждений.
Речь идет о переустройстве обхода рабочего поселка Чишмы. Работы охватят более 24 километров дороги. Процесс разделят на три этапа, которые растянутся с 2028 по 2031 год.
|Объект реконструкции
|Планируемые работы / Сроки
|Протяженность участка
|Более 24 км
|Сроки реализации
|2028-2031 годы (в 3 этапа)
|Инфраструктурные объекты
|Мосты через р. Калмашка и Кунакай, путепровод над ж/д путями, скотопрогон, площадки для отдыха
Проект приказа фиксирует границы размещения дороги. Для строительства новых объектов государству потребуется изъять часть земельных участков.
"Проект приказа опубликован на сайте ведомства и сейчас проходит этап общественных обсуждений", — сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Башкирии.
Обновление этого участка М-5 должно разгрузить трассу и повысить безопасность движения в районе Чишмы, что важно для логистики всего региона. Строительство мостов и путепровода устранит узкие места, а обустройство площадок для отдыха снизит риск аварий из-за усталости водителей.
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