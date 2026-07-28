Жители ряда улиц Луганска останутся без водоснабжения с 29 по 30 июля

Жители ряда районов Луганска останутся без воды на сутки с 29 по 30 июля. Ограничения связаны с ремонтом насосной станции, сообщили в предприятии "Лугансквода".
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Женщина держит щетку для тела в ванной комнате
Подача воды прекратится в 09:00 среды (29 июля). Плановое время восстановления ресурса — 09:00 четверга (30 июля).
Районы с полным отключением
Вода перестанет поступать в следующие жилые массивы:
Кварталы: Щербакова, Луганский.
Поселки и городки: Тельмана, Чапаева.
Улицы: Геологическая, Международная, Стаханова, Очаковская, Шахтерская, Новошахтная, 300 лет Воссоединения, Мастеровая, Богдана Хмельницкого, Нечуй Левицкого, Дальнова, Патона, Горная, Тарасовская, Степана Разина, Котовского, Грабовского, Парижской Коммуны, 3-й Пятилетки, Потемкина, 1-я Известковая, Короленко, Первая, Декабристов, Сорокина, Мухина, Фурманова, Совхозная, 2-я Краснознаменная, Алчевская, Жуковского, Щорса, 1-я и 2-я Речные, 1-я и 2-я Береговые, Надречная, Кононенко, Ив. Франко, Льва Толстого, Достоевского, Петровского, Привозная, Лутугинская, Коцюбинского, Советская, Ленина, 1-я Линия, Губского, Алексеева, Якубовского, Магнитогорская, Урицкого, Коммунальная, Старых большевиков, Советских космонавтов, Парашютная, Сосюры, Профессиональная, Лермонтова, ОСО, МОПРа, Пограничная, Широкая, Газеты Луганской правды, Юных пионеров, Крылова, 1-я и 2-я Цементные, Даргомыжского, с 1-й по 4-ю Кожевенные, Коммунарская, Белорусская, Холмистая, Филатова, Ладожская, Рижская, Таллинская, Оксаны Петрусенко, Тернопольская, 3-я Строительная, 1-я и 2-я Керамические, Репина, Проездная, Загородняя, Огородняя, Плановая, Магистральная, Таврическая, Глинки, Мечникова, Печерская, Печерские, Крамская.
Переулки: Яна Лациса, Гоженко, Боженко, Братьев Божко, Шелгунова, Воровского, Л. Шевцовой, Крымские пер., Береговая, Лутугинские, Ленинские, Кожевный, Карьерный, Огородний, Союзный, Пероездной, Комбинатский, Ракетные.
Тупики: 1-й Шахтерский, 1-й и 2-й Насосный, 1-й и 2-й Мичуринский, Геологический, Короленко, Гоголя, Речной, Береговой.
Снижение давления и изменение графика
В ряде секторов города вода будет подаваться с пониженным давлением. Это коснется жителей следующих улиц: Советская, 2-24-я Линии, Володарского, Сент-Этьеновская, Яковенко, Луначарского, Польского, Московская, Красная площадь, Карла Маркса, Коцюбинского, Почтовая, Тараса Шевченко, Владимира Шевченко, Котельникова, Демехина, Титова, Лермонтова, площадь Героев ВОВ, Братьев Палкиных, Интернациональная, Октябрьская, Красноармейская, Шеремета, просп. Пархоменко, 1-4-я Донецкая, Павла Сороки, Луганская, Зозулина.
Для жителей других кварталов временно изменится график подачи воды. Ресурс будут подавать ориентировочно с 06:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00. Эта схема затронет:
кварталы Ленинского Комсомола, Героев Сталинграда, Мирный, Заречный, Степной, Ольховский, Южный;
улицы и поселки Победоносная, 2-я Краснознаменная, поселок Косиора.