Жители ряда улиц Луганска останутся без водоснабжения с 29 по 30 июля

Жители ряда районов Луганска останутся без воды на сутки с 29 по 30 июля. Ограничения связаны с ремонтом насосной станции, сообщили в предприятии "Лугансквода".

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Женщина держит щетку для тела в ванной комнате

Подача воды прекратится в 09:00 среды (29 июля). Плановое время восстановления ресурса — 09:00 четверга (30 июля).

Районы с полным отключением

Вода перестанет поступать в следующие жилые массивы:

Кварталы: Щербакова, Луганский.

Щербакова, Луганский. Поселки и городки: Тельмана, Чапаева.

Тельмана, Чапаева. Улицы: Геологическая, Международная, Стаханова, Очаковская, Шахтерская, Новошахтная, 300 лет Воссоединения, Мастеровая, Богдана Хмельницкого, Нечуй Левицкого, Дальнова, Патона, Горная, Тарасовская, Степана Разина, Котовского, Грабовского, Парижской Коммуны, 3-й Пятилетки, Потемкина, 1-я Известковая, Короленко, Первая, Декабристов, Сорокина, Мухина, Фурманова, Совхозная, 2-я Краснознаменная, Алчевская, Жуковского, Щорса, 1-я и 2-я Речные, 1-я и 2-я Береговые, Надречная, Кононенко, Ив. Франко, Льва Толстого, Достоевского, Петровского, Привозная, Лутугинская, Коцюбинского, Советская, Ленина, 1-я Линия, Губского, Алексеева, Якубовского, Магнитогорская, Урицкого, Коммунальная, Старых большевиков, Советских космонавтов, Парашютная, Сосюры, Профессиональная, Лермонтова, ОСО, МОПРа, Пограничная, Широкая, Газеты Луганской правды, Юных пионеров, Крылова, 1-я и 2-я Цементные, Даргомыжского, с 1-й по 4-ю Кожевенные, Коммунарская, Белорусская, Холмистая, Филатова, Ладожская, Рижская, Таллинская, Оксаны Петрусенко, Тернопольская, 3-я Строительная, 1-я и 2-я Керамические, Репина, Проездная, Загородняя, Огородняя, Плановая, Магистральная, Таврическая, Глинки, Мечникова, Печерская, Печерские, Крамская.

Геологическая, Международная, Стаханова, Очаковская, Шахтерская, Новошахтная, 300 лет Воссоединения, Мастеровая, Богдана Хмельницкого, Нечуй Левицкого, Дальнова, Патона, Горная, Тарасовская, Степана Разина, Котовского, Грабовского, Парижской Коммуны, 3-й Пятилетки, Потемкина, 1-я Известковая, Короленко, Первая, Декабристов, Сорокина, Мухина, Фурманова, Совхозная, 2-я Краснознаменная, Алчевская, Жуковского, Щорса, 1-я и 2-я Речные, 1-я и 2-я Береговые, Надречная, Кононенко, Ив. Франко, Льва Толстого, Достоевского, Петровского, Привозная, Лутугинская, Коцюбинского, Советская, Ленина, 1-я Линия, Губского, Алексеева, Якубовского, Магнитогорская, Урицкого, Коммунальная, Старых большевиков, Советских космонавтов, Парашютная, Сосюры, Профессиональная, Лермонтова, ОСО, МОПРа, Пограничная, Широкая, Газеты Луганской правды, Юных пионеров, Крылова, 1-я и 2-я Цементные, Даргомыжского, с 1-й по 4-ю Кожевенные, Коммунарская, Белорусская, Холмистая, Филатова, Ладожская, Рижская, Таллинская, Оксаны Петрусенко, Тернопольская, 3-я Строительная, 1-я и 2-я Керамические, Репина, Проездная, Загородняя, Огородняя, Плановая, Магистральная, Таврическая, Глинки, Мечникова, Печерская, Печерские, Крамская. Переулки: Яна Лациса, Гоженко, Боженко, Братьев Божко, Шелгунова, Воровского, Л. Шевцовой, Крымские пер., Береговая, Лутугинские, Ленинские, Кожевный, Карьерный, Огородний, Союзный, Пероездной, Комбинатский, Ракетные.

Яна Лациса, Гоженко, Боженко, Братьев Божко, Шелгунова, Воровского, Л. Шевцовой, Крымские пер., Береговая, Лутугинские, Ленинские, Кожевный, Карьерный, Огородний, Союзный, Пероездной, Комбинатский, Ракетные. Тупики: 1-й Шахтерский, 1-й и 2-й Насосный, 1-й и 2-й Мичуринский, Геологический, Короленко, Гоголя, Речной, Береговой.

Снижение давления и изменение графика

В ряде секторов города вода будет подаваться с пониженным давлением. Это коснется жителей следующих улиц: Советская, 2-24-я Линии, Володарского, Сент-Этьеновская, Яковенко, Луначарского, Польского, Московская, Красная площадь, Карла Маркса, Коцюбинского, Почтовая, Тараса Шевченко, Владимира Шевченко, Котельникова, Демехина, Титова, Лермонтова, площадь Героев ВОВ, Братьев Палкиных, Интернациональная, Октябрьская, Красноармейская, Шеремета, просп. Пархоменко, 1-4-я Донецкая, Павла Сороки, Луганская, Зозулина.

Для жителей других кварталов временно изменится график подачи воды. Ресурс будут подавать ориентировочно с 06:00 до 12:00 и с 18:00 до 22:00. Эта схема затронет:

кварталы Ленинского Комсомола, Героев Сталинграда, Мирный, Заречный, Степной, Ольховский, Южный;

Ленинского Комсомола, Героев Сталинграда, Мирный, Заречный, Степной, Ольховский, Южный; улицы и поселки Победоносная, 2-я Краснознаменная, поселок Косиора.