Поставщики бензина АИ-92 и АИ-95 в Новосибирске попали под расследование УФАС

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело против двух топливных компаний — ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис". Ведомство подозревает их в картельном сговоре на оптовом рынке бензинов марок АИ-92 и АИ-95.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Очередь машин на заправке ночью

Проверка выявила, что поставщики продавали топливо по разным ценам. Покупатели, которые предположительно не входили в сговор, платили за бензин значительно больше остальных. В УФАС пояснили, что такая разница в оптовых расценках могла привести к росту стоимости топлива на заправках для конечных потребителей.

Компания Выручка (на конец 2025 г.) Чистая прибыль ООО "ГК Альянс" 2,7 млрд руб. 29,5 млн руб. ООО "Стрежтранссервис" 141 млн руб. 42 млн руб.

Владелец ГК "Альянс" отрицает вину в сговоре. Он заявил, что не может влиять на рынок, так как доля его компании составляет всего 2%, а договоренностей о предоставлении кому-либо специальных цен не было.

Расследование УФАС проходит на фоне недавнего топливного кризиса в Новосибирской области. Власти заявляют, что сейчас ситуация стабилизировалась, но подозрения в манипуляциях с оптовыми ценами указывают на возможные внутренние причины дефицита и скачков стоимости топлива в регионе.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов