Поставщики бензина АИ-92 и АИ-95 в Новосибирске попали под расследование УФАС

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело против двух топливных компаний — ООО "ГК Альянс" и ООО "Стрежтранссервис". Ведомство подозревает их в картельном сговоре на оптовом рынке бензинов марок АИ-92 и АИ-95.
Проверка выявила, что поставщики продавали топливо по разным ценам. Покупатели, которые предположительно не входили в сговор, платили за бензин значительно больше остальных. В УФАС пояснили, что такая разница в оптовых расценках могла привести к росту стоимости топлива на заправках для конечных потребителей.
|Компания
|Выручка (на конец 2025 г.)
|Чистая прибыль
|ООО "ГК Альянс"
|2,7 млрд руб.
|29,5 млн руб.
|ООО "Стрежтранссервис"
|141 млн руб.
|42 млн руб.
Владелец ГК "Альянс" отрицает вину в сговоре. Он заявил, что не может влиять на рынок, так как доля его компании составляет всего 2%, а договоренностей о предоставлении кому-либо специальных цен не было.
Расследование УФАС проходит на фоне недавнего топливного кризиса в Новосибирской области. Власти заявляют, что сейчас ситуация стабилизировалась, но подозрения в манипуляциях с оптовыми ценами указывают на возможные внутренние причины дефицита и скачков стоимости топлива в регионе.
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