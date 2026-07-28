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Резкий скачок цен на топливо в Оренбургской области привел к проверке АЗС

Россия » Поволжье » Оренбург

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Оренбургской области направило предупреждения трем сетям АЗС. Поводом стал резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо в начале сентября.

Длинная очередь из пикапов у заправочной станции в сельской местности
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Длинная очередь из пикапов у заправочной станции в сельской местности

Антимонопольщики зафиксировали наибольший рост на станциях сети "Ашан" — стоимость топлива там увеличилась на 5-10%. На АЗС "Лукойла" цены выросли на 3-5%.

Сеть АЗС Рост цен (%)
Ашан 5-10%
Лукойл 3-5%

Проверка проходила в ходе надзора за стоимостью топлива и продуктов питания. Ведомство напомнило компаниям, что ценообразование должно отвечать нормам законодательства РФ. Если сети не приведут цены в соответствие с требованиями, им грозят штрафы.

Сотрудники УФАС продолжают следить за рынком региона и обещают принять более жесткие меры при повторных нарушениях.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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