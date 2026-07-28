Резкий скачок цен на топливо в Оренбургской области привел к проверке АЗС

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Оренбургской области направило предупреждения трем сетям АЗС. Поводом стал резкий скачок цен на бензин и дизельное топливо в начале сентября.
Антимонопольщики зафиксировали наибольший рост на станциях сети "Ашан" — стоимость топлива там увеличилась на 5-10%. На АЗС "Лукойла" цены выросли на 3-5%.
|Сеть АЗС
|Рост цен (%)
|Ашан
|5-10%
|Лукойл
|3-5%
Проверка проходила в ходе надзора за стоимостью топлива и продуктов питания. Ведомство напомнило компаниям, что ценообразование должно отвечать нормам законодательства РФ. Если сети не приведут цены в соответствие с требованиями, им грозят штрафы.
Сотрудники УФАС продолжают следить за рынком региона и обещают принять более жесткие меры при повторных нарушениях.
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