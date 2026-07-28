Амурская область планирует расширить географию и количество авиарейсов

Губернатор Амурской области Василий Орлов и глава авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик обсудили расширение сети авиарейсов. Власти региона требуют увеличить число перелетов как в количественном выражении, так и по географии направлений.
Сейчас из аэропортов области работают шесть регулярных маршрутов: Благовещенск связан с Хабаровском, Владивостоком, Южно-Сахалинском и Якутском. Также летают рейсы Хабаровск — Зея и Хабаровск — Тында.
"Для Амурской области тема межрегиональных перевозок имеет очень большое значение. Сегодня из модернизированного аэропорта Благовещенска летают самолеты в целый ряд дальневосточных городов. Но этого мало", — подчеркнул Василий Орлов.
Спрос растет на рейсы в Петропавловск-Камчатский и Комсомольск-на-Амуре, где прямого сообщения сейчас нет. Отдельный вопрос — внутрирегиональная логистика: губернатор обозначил необходимость запустить маршрут Благовещенск — Экимчан.
Потребность в новых рейсах подтверждает статистика аэропорта Благовещенска. В 2025 году терминал впервые принял миллионного пассажира.
|Показатель (за 1-е полугодие)
|Рост
|Общий пассажиропоток
|+13%
|Международный пассажиропоток
|+88%
"Повышение транспортной доступности и рост пассажиропотока внутри ДФО требует и обновления парка воздушных судов, и дальнейшего развития маршрутной сети", — отметил генеральный директор авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик.
По итогам встречи стороны решили совместно проработать конкретные предложения по новым внутренним и международным рейсам.
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